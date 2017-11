Linux E X P R E S, Těžba kryptoměn s Linuxem a kartou NVIDIA (3)

Středa, 15. listopad 2017 | | 1 | známka 1,00





Ethereum

Založeno na algoritmu Ethash a rovnou zapomeňte na možnost těžit pomocí procesoru. U kryptoměny Ethereum vám doporučím zvážit pořízení vzdálené peněženky. Vyhnete se tak nutnosti stahovat (synchronizovat lokální peněženku) velké množství dat (nad 22 GB). Osobně používám službu MyEtherWallet pro těžbu a Jaxx pro úschovu.

Při těžbě Etherea dosahují grafické karty AMD oproti NVIDIA lepších výsledků vezmeme-li v potaz spotřebu. Pro těžbu budete do budoucna potřebovat grafickou kartu s 4 GB RAM.

ethminer 0.12.0

https://github.com/ethereum-mining/ethminer

Stabilní těžební software podporující AMD i NVIDIA, dosahující dobrého výkonu.

Pro tuto aplikaci jsou dostupné zdrojové kódy, ale je zde možnost využít již zkompilovaného softwaru, který naleznete na https://github.com/ethereum-mining/ethminer/releases.

Rozbalte stažený archiv a v terminálu zadejte pro nápovědu

./ethminer --help

Benchmark pro CUDA spustíte následovně.

./ethminer -M -U

Ukázka nastavení pro Nanopool.

./ethminer -U -S eth-eu1.nanopool.org:9999 -O 0x11xxxxxxx.GPU/ com zzzzzz@gmailcom

Claymore's Dual Ethereum AMD+NVIDIA GPU Miner v10.1

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1433925.0

Různé již zkompilované verze ke stažení:

https://drive.google.com/drive/folders/0B69wv2iqszefdFZUV2toUG5HdlU

Při těžbě Etherea dosahuje obdobných výsledků jako předchozí aplikace ethminer 0.12.0. Navíc však s tímto těžebním softwarem můžete současně těžit další kryptoměnu, bez propadu výkonu pro Ethereum.

Poplatek pro vývojáře je 1 % vašeho těžebního času při těžbě pouze Etherea a 2 %, pokud budete těžit i sekundární kryptoměnu (Siacoin, Lbry, Pascal, Decred). Možnost těžit sekundární kryptoměnu vám dává šanci vydělat nějakou korunku navíc (u mě to zatím moc nešlo).

Následující nastavení je pouze pro Nanopool – chcete-li využívat jiného poolu, musíte se pustit do ruční konfigurace souboru start.bash.

Na stránkách https://eth.nanopool.org/help#miners klikněte na Generate your config kde si vše pohodlně nastavíte a tlačítkem Generate si stáhnete archiv s novou konfigurací. Archiv stačí rozbalit do adresáře s aplikací a poté již jen v adresáři otevřete terminál a spustíte těžbu zadáním.

bash start.bash

Ruční konfigurací souboru start.bash můžete dosáhnout vyššího zisku (na jiných poolech). Pro těžení sekundární kryptoměny potřebujete také odpovídající účty (peněženky). Tato potřeba odpadá, pokud prodáte výkon při počítání sekundární kryptoměny poolu NiceHash, který vám přidělí svojí Bitcoin adresu a odměňuje vás za prodaný výkon v Bitcoinech (ty moc nepřibývají po skokovém navýšení své hodnoty).

Tuto aplikaci nemusíte používat jen pro pooly Nanopool a NiceHash. Ethereum můžete těžit na jiném poolu a Decred, Siacoin, Pascal nebo Lbry na zcela odlišném poolu. Poplatek pro vývojáře vypadá následovně (obdobné je to u všech aplikací se zabudovanou odměnou pro vývojáře).

Těžba Ethereum (Nanopool) a Decred (NiceHash)

DevFee: ETH: Stratum - connecting to 'eth-eu1.nanopool.org' <185.71.66.38> port 9999 DevFee: ETH: Stratum - Connected (eth-eu1.nanopool.org:9999) ETH: Authorized DevFee: start mining DCR: 10/29/17-19:11:33 - New job from decred.eu.nicehash.com:3354 DevFee: ETH: 10/29/17-19:11:36 - SHARE FOUND - (GPU 0) ETH: Share accepted (64 ms)! ETH - Total Speed: 31.136 Mh/s, Total Shares: 6, Rejected: 0, Time: 00:19 ETH: GPU0 31.136 Mh/s DCR - Total Speed: 311.357 Mh/s, Total Shares: 58, Rejected: 1 DCR: GPU0 311.357 Mh/s … … … DevFee: ETH: 10/29/17-19:12:37 - New job from eth-eu1.nanopool.org:9999 DevFee: stop mining and disconnect

Po hodině těžby na nepřetaktované grafické kartě je počet akceptovaných výsledků pro Ethereum téměř shodný.

Samotné Ethereum

ETH - Total Speed: 30.993 Mh/s, Total Shares: 26, Rejected: 0, Time: 01:00

Ethereum a Decred

ETH - Total Speed: 31.015 Mh/s, Total Shares: 24, Rejected: 0, Time: 01:01

DCR - Total Speed: 310.154 Mh/s, Total Shares: 245, Rejected: 2

Výsledek je jasný. Ano, touto aplikací lze vydělat více, než při těžení samotného Etherea.

To je vše. Víc není potřeba. Sice existují další aplikace pro těžbu kryptoměn, ale se všemi uvedenými v tomto seriálu si povedete u Monera, Zcash a Etherea velmi dobře z hlediska výkonu.

NVIDIA X Server Settings - přetaktování grafické karty

Přetaktování vám sice poskytne vyšší výkon nejen při těžbě kryptoměn, ale také může poškodit/zničit váš hardware. Nikdo jiný, než vy samotní, nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené provozováním jiných než výrobcem doporučených/nastavených limitů vašeho hardware.

Akceptujete-li zmíněná rizika a chcete dostat z hardwaru maximum, postupujte po malých krocích a na vámi zadaných hodnotách nějaký čas zůstaňte. Důležité je mít spuštěný nějaký zátěžový test před změnami taktů grafické karty.

Aplikace Nvidia X server settings vám na záložce PowerMizer zobrazuje aktuální takty pro jádro a paměť. Naleznete zde také informace o Performance Levels a jejich maximech.

Toto je důležité: Performance Level 3 je u grafiky využíván jen zřídka (při spouštění, ukončování aplikací). Proces vypadá takto:

spuštění aplikace (v terminálu) - Performance Level 3

běh aplikace (v terminálu) - Performance Level 2 (pouze pokud aplikace GPU zatěžuje, jinak se level snižuje)

ukončení aplikace (v terminálu, nebo terminálu samotného) - Performance Level 3

Pro možnosti přetaktování potřebujete zadat v terminálu následující příkaz a poté restartovat počítač.

sudo nvidia-xconfig --cool-bits=12

Po restartu naleznete v aplikaci Nvidia X server settings na záložce PowerMizer možnost Editable Performance Levels. Zde můžete, pouze je-li používán Performance Level 2, do okénka zadat hodnotu o kterou chcete navýšit takt a klávesou Enter ji potvrdíte. Navýšit takty jádra a paměti je možné i příkazy v terminálu.

Postup při přetaktování: Otevřete si dva terminály a aplikaci Nvidia X server settings na záložce PowerMizer, kde uvidíte postupné navyšování taktů. V prvním terminálu spusťte nějakou aplikaci (plný provoz těžebního softwaru je dobrá volba), která však nesmí ukončit svoji činnost bez vašeho přičinění. V druhém terminálu budete příkazy postupně zvyšovat takty.

1) V prvním terminálu spusťte aplikaci. EWBF's Zcash CUDA miner 0.3.4b je asi nejlepší volbou, protože potřebuje nejvyšší naměřený příkon grafické karty.

cd ~/mining/zec-miner bash start.sh

Dojde k aktivaci Performance Level 3 a po chvilce se přepne na Level 2, kde zůstane do ukončení aplikace.

V mém případě má Performance Level 3 u NVIDIA 1080Ti (OverClock edice) maximální hodnoty 1923 MHz pro jádro a 11010 MHz pro paměť. Při Performance Level 2 jsou paměti omezeny na 10010 MHz.

2) V druhém terminálu zkuste příkazy postupně navyšovat takty. Taktovat GPU Pascal jde poměrně složitě, protože do zadaných hodnot offsetu zasahuje funkce Boost 3. Jak tato funkce ovlivňuje taktování jádra a paměti lze dohledat na internetu.

Příkaz pro nastavení offsetu taktu jádra (pravděpodobně se tato hodnota ani neprojeví)

nvidia-settings -c :0 -a '[gpu:0]/GPUGraphicsClockOffset[3]= 1 0'

Příkaz pro nastavení offsetu taktu paměti (hodnota by se měla projevit)

nvidia-settings -c :0 -a '[gpu:0]/GPUMemoryTransferRateOffset[3]=100'

V Nvidia X server settings uvidíte nárůst taktů o zadané hodnoty u Performance Level 2, ale také u levelu 3. Právě level 3 se tak stává problémem, který ale můžeme eliminovat.

3) V prvním terminálu s aplikací EWBF's Zcash můžete sledovat teplotu vaší grafické karty. Pokud se teplota i po několika minutách drží na přijatelné hodnotě dané výrobcem, opakujte v druhém terminálu příkazy z bodu 2 s vyššími hodnotami. Doporučuji nejdříve zvyšovat pouze offset taktů paměti.

Čistě teoreticky by jste měli být schopni provozovat paměti na stejném taktu jako je udáváno u Performance Level 3. Pokud se na tuto hodnotu dostanete, pravděpodobně se vám sníží takt jádra.

4) Nesmíte ukončit aplikaci zatěžující grafickou kartu, v tomto případě první terminál, dokud nevrátíte offset taktů na původní hodnoty. Pokud ukončíte aplikaci, již víte, že dojde k přepnutí na Performance Level 3 a to včetně nastavených offsetů. Tím vystavíte svoji grafickou kartu taktům, které nebude schopna zvládnout. Což může, mimo jiné, vést k poškození součástek počítače.

Vrácení hodnot na původní provedete jednoduše příkazy:

nvidia-settings -c :0 -a '[gpu:0]/GPUGraphicsClockOffset[3]=0' nvidia-settings -c :0 -a '[gpu:0]/GPUMemoryTransferRateOffset[3]=0'

Výkon a spotřeba při těžbě

Testovaný hardware je popsán v prvním díle tohoto seriálu, proto zde připomenu pouze výchozí hodnotu příkonu na zásuvkovém wattmetru, která činí 62W (z toho NVIDIA 17-22 W - Conky) několik minut po startu počítače.

Naměřené hodnoty bez a s přetaktováním u jednotlivých aplikací i jejich kombinací.

Tabulka naměřených hodnot

Nastavení Takt Nvidia Výkon Zásuvkový jádro / pameť Wattmetr Xmr-stak-cpu 8 vláken 590 H/s 112 W Xmr-stak-nvidia Perf. Level 2 1860 / 10010 764 H/s 187 W OC 1 1860 / 11016 845 H/s 196 W OC 2 1923 / 11286 872 H/s 200 W + CPU Perf. Level 2 236 W OC 2 251 W Nheqminer 0.5c parametr spuštění -cd 0 -cb 28 -ct 128 Perf. Level 2 1835 / 10010 455 – 485 Sol/s 273 W OC 1923 / 11286 510 – 535 Sol/s 295 W parametr spuštění -cd 0 0 -cb 28 28 -ct 128 128 Perf. Level 2 1835 / 10010 540 – 560 Sol/s 300 W OC 1923 / 11286 585 – 610 Sol/s 308 W EWBF's Zcash CUDA miner 0.3.4b – Boost 3 zde často zasahuje do taktu jádra Perf. Level 2 1771 – 1822 / 10010 670 – 685 Sol/s 306 W OC 1885 / 11286 715 – 725 Sol/s 307 W + CPU (xmr-stak-cpu) Perf. Level 2 1771 – 1822 / 10010 690 – 700 Sol/s 358 W zvedne se výkon OC 1885 / 11286 745 – 760 Sol/s 358 W ethminer 0.12.0 Perf. Level 2 1860 / 10010 30,95 – 31,65 Mh/s 246 W OC 1923 / 11286 33,90 – 34,80 Mh/s 268 W + CPU (xmr-stak-cpu) Perf. Level 2 301 W OC 320 W Claymore's Dual Ethereum AMD+NVIDIA GPU Miner v10.1 Perf. Level 2 1847 / 10010 29 – 31 Mh/s 247 W OC 1923 / 11286 33,8 – 36,7 Mh/s 271 W + CPU (xmr-stak-cpu) Perf. Level 2 299 W OC 319 W

Závěr

Nyní snad máte dostatek podkladů pro rozhodnutí zda-li, kterou kryptoměnu a jakou aplikací začít těžit. Dlužno podotknout, že se „slabší“ grafickou kartou NVIDIA (1050Ti, 1060, 1070) můžete dosáhnout lepšího poměru těžba vs. spotřeba. NVIDIA 1080Ti je „žravá bestie“ určená především hráčům.

Současná (říjen 2017) složitost výpočtů, která se po čase dále zvyšuje při klesající odměně za vytěžený blok, dává testovaná sestava možnost bezpracného výdělku 3,62 USD denně (Monero - CPU a Zcash - GPU). Od této částky je však nutné odečíst náklady na elektřinu a v případě převodu na reálnou měnu počítejte i se zdaněním.

Na viděnou u dalších řádků s jinou problematikou a přeji úspěšnou těžbu!