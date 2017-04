Linux E X P R E S, Čím prohlížet soubory PDF v Linuxu

Čím prohlížet soubory PDF v Linuxu

Problém s diakritikou ve formulářích je kvůli tomu, že ty PDF jsou špatně vytvořené. Existuje několik fontů, které jsou definovány v PDF standardu a které prohlížeče musí umět. V těch česká abeceda není. Pokud autor formuláře chce, aby bylo možné zobrazit jiné znaky, musí do PDF vložit správný font. Což samozřejmě skoro nikdo neudělá, zvlášť u formulářů z české státní sféry, protože "v Adobe Reader to funguje". Adobe Reader na to má obezličku, pokud vkládáte znak co nejde zobrazit žádným standardním nebo vloženým fontem, tak vezme font ze systému a vloží ho dokumentu pro ten konkrétní znak (alespoň předpokládám, že to tak funguje). Linuxové PDF prohlížeče založené na knihovně poppler tohle neumí, takže se znak nezobrazí.



Tady je bug:

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=17913



a tady můžete slíbit odměnu pro člověka, který to vyřeší:

https://freedomsponsors.org/issue/807/problem-with-cyrillic-and-japanese-at-pdf-forms-evince-okular