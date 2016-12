Linux E X P R E S, Okular: univerzální prohlížeč (nejen) pro KDE

To je dobrý námět na vylepšení, a zřejmě to jednou bude realizované (tuším jsem to zahlédl mezi přáními). Ale klikání na "Následující" nebo Alt+á je velmi snadné a rychlé a zase tak velký opruz to není. Rozhodně to více než vyvažují výborné možnosti anotací. Já teď musím bohužel v práci používat Windows, a Okular + PdfMod jsou aplikace, které mi chybí nejvíc. Dokud člověk nemusí migrovat (částečně) zpět na Windows, ani mu nedojde, jak skvělé dělat na Linuxu bylo. Ale co, o to víc se těším domů :-)

Ano, Okular je funkčně dobrý a používám ho takřka výhradně (Kubuntu 14.04 64bit, předtím OpenSUSE 32bit s KDE). Bohužel nemožnost práce s formuláři, ale i s některými jinými *.pdf dokumenty je problém značného významu. Tím spíš, že člověk je mnohdy (nejen bolševikem) nucen takové dokumenty zpracovávat a nemá alternativu... Proto si udržuju i starý Adobe Reader 9, přestože globalizátor Adobe prostě Linux ignoruje a stará verze může být problém - třeba bezpečnostní. Uvažuju, co s tím do budoucna. Že by Acrobat Reader pro Windows ve Wine? Edit "za pochodu": tak verze 11 pro Windows XP šla pod Wine instalovat a běží, ačkoliv pouze bez chráněného režimu (nevím, co se tím myslí). Program dále hlásil existující update, ten ovšem po stažení zhavaroval... Takže tak napůl, víc jsem nezkoušel. Snad zapracují na Okularu a Foxit Readeru, ten totiž taky formuláře neumí...

Okular: univerzální prohlížeč (nejen) pro KDE

Jirka

Odpovědět Odkaz

Hmm....tak AR11 pro Windows pod Wine netiskne, nýbrž spadne. Další pokusy o instalaci AR11 či Adobe Acrobat Reader DC se nedařily, instalace skončila vždy chvilku po začátku, nepomohlo ani smazání všech registrů ve Wine.



Co se ale zdá být slibné, to je https://www.playonlinux.com/en/app-2653-Adobe_Acrobat_Reader_DC.html (http://wiki.ubuntu.cz/wine/playonlinux) atd. Vše je otázkou pár kliknutí, soubory se stahují a instalují automaticky a Adobe Acrobat Reader DC (en verze 15.10.20056.167417) jede zcela OK.



Dokonce i tisk funguje...



Takže by to možná i pod původními Wine nějak šlo, jen vědět, co se tam liší a co je třeba upravit. Ale netřeba se trápit, je prostě i jiná možnost. To je krása Linuxu...