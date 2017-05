Linux E X P R E S, Čím zpracovávat fotografie v Linuxu

Re: Čím zpracovávat fotografie v Linuxu

Jirka

Hmmmm...tak nevím.



Já jsem v Linuxu a KDE vždycky se všemi fotoaparáty (včetně dříve problematického Canonu a fotoaparátů v mobilních telefonech s Androidem) zacházel jako s jakýmkoliv jiným paměťovým místem, tedy třeba jako s USB flash a soubory na něm.



Stačí k tomu použít vhodný protokol (camera:/ a pod ním skrytý kioslave) plus nějaký správce souborů, třeba Krusader, Dolphin apod. Jiné fotoaparáty než Canon by měly umět mass storage režim, tedy se chovají zcela jako běžná USB flash.



Pro Android je pak nutno nainstalovat podporu tohoto filesystému (kio-mtp, mtp-tools, mtpfs) - k zařízení se pak ve správci souborů přistupuje přes protokol mtp:/ .



Nepoužívám tedy ani třeba Digikam s jeho "downloaderem" (gphoto2), protože k tomu není důvod. Proč se kvůli každému zařízení učit nějaký nový ovládací program, když to není potřeba?



Navíc se oním souborovým manažerem obvykle dá i do aparátu či mobilu něco zapsat...