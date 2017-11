Linux E X P R E S, Co nás čeká v Ubuntu 17.10 „Artful Aardvark“?

Vydání Ubuntu 17.10 se blíží. S touto verzí se do Ubuntu vrací prostředí GNOME (a to v čerstvé verzi 3.26) a Wayland je opět o hodně použitelnější. Podívejme se na ni blíže. 

Středa, 20. září 2017 | | 23 | známka 1,14



Kdy vyjde?

Nové Ubuntu 17.10 vyjde plánovitě až v říjnu 2017, konkrétně ve čtvrtek 19. 10., ale Beta verze je už zcela použitelná jak na domácí, tak na pracovní desktop. Samozřejmě zdůrazňuji, že jde o Beta verzi, navíc o vydání nonLTS (bez dlouhodobé podpory; pozn. šéfred.), takže nováčkové by si měli hezky počkat až na LTS verzi 18.04, která vyjde v dubnu 2018. Ale já jsem člověk, který zkouší distra ihned po jejich vydání, abych mohl, takříkajíc, ještě najít chybičky, které se vloudí ;)

Výchozí desktop

Co asi překvapí mnohé – GNOME Shell se stal výchozím DE (Desktop Environment, desktopové prostředí) pro Ubuntu již od verze 17.10 a navíc v jeho nejnovější verzi 3.26 „Manchester“ jako vůbec první oficiální distribuce. Snad se přidá Fedora a časem i Arch Linux.

Plocha Ubuntu 17.10

Ubuntu tímto krokem odstranil verzi Ubuntu GNOME, která zanikla. Sice ne úplně, lze nainstalovat zcela čisté GNOME do Ubuntu, ale v tuto dobu to již je asi zbytečné. Zastánci Unity plakat nemusí, stále lze tonto DE doinstalovat. Ale nezkoušel jsem, nevím, nakolik to je vyladěné a jestli se to nebude „kopat“ s čistým GNOME 3.26. Za sebe osobně mohu říct, že tímto krokem (nasazení GS jako výchozí DE) se Ubuntu vrátilo mezi „dospělé“ distribuce.

Wayland nebo Xorg?

Wayland se posunul o hodně dál a pro běžné použití je jistě zcela použitelný, bohužel až na pár věcí, které mě jak u Fedory, tak u Antergosu nebo Debianu donutily spouštět v GDM desktop na Xorg. Konkrétně to je třeba situace, kdy potřebujete spustit Nautilus nebo Gnome-Commander s rootovskými právy – prostě to vyhodí chybu gtk+ a je vymalováno.

Informace o systému

Jasně, že existují „berličky“, ale pro běžného uživatele to prostě není. Ano, mnozí namítnou, proč spouštět Nautiluse pod rootem, když je to zbytečné… No, někdy to je nutné, zejména, když je potřeba pročistit domovskou složku od starých a zbytečných věcí. Takže zatím Ubuntu 17.10 spouštím na starém Xorgu, kde všechno šlape, jak má.

Nové nastavení

Nový GNOME Shell je, troufám si to říct, naprosto revoluční. Zcela změnil systémové ovládání, které (byť jsem si z počátku myslel, že se zbláznili) je přehlednější a intuitivnější, než byl ten původní. Chce to jen odhodit předsudky a zvyky. Jednoduše – líbí se mi to víc a je to logické. Zamrzí snad jen rozdělené ovládání sítě, zvlášť je Wifi a pak až dole Síť.

Nastavení WiFi

Pro další nastavení je nutné doinstalovat Gnome-tweak-tool, nechápu, proč není defaultně – vždy si upravuji třeba písmo podle sebe a ne podle toho, co mi vnutí systém. Stejné to je se vzhledem – prostě to chci mít, jak chci já. Pro „gnomáky“ je pak i nutnost si doinstalovat svoje obvyklé aplikace, jak jsou zvyklí z čistého GNOME: Mapy, Dokumenty, Hodiny, Boxes atd. Ty v Ubuntu 17.10 ve výchozím stavu nejsou.

Ovládání

Ovládaní je zcela v duchu GNOME Shellu – jedno tlačítko na zavření aplikace stačí. Pro změnu velikosti okna stačí dvojklik na lištu okna, pro minimalizaci okna klik na ikonu spuštěné aplikace. Ubuntu 17.10 přesunulo ovládací tlačítka zpět na pravou stranu, ale v Gnome Tweaku není problém to změnit na levou stranu, stejně, jako přidat tlačítka na minimalizaci a maximalizaci okna.

Na jednu stranu je ovládání tlačítek na levé straně (à la Mac OS X) v něčem dobré – intuitivně čteme a ovládáme vše z pohledu čtení, tj. shora zleva doprava, ale ovládání okna vpravo je zvykem z Windows a také i z Linuxu. Samozřejmě zůstal funkční levý horní roh po najetí myši, kdy se zobrazí Aktivity/Činnosti. Je to tak návykové, že i u počítačů s Windows jdu automaticky myší do levého horního rohu a čekám, že se mi zobrazí plochy :-) No, nefunguje to.

Volba zobrazení souborů

Novinek je v GNOME 3.26 hodně, stačí se podívat na poznámky k vydání. Osobně si myslím, že GNOME jde dobrým směrem, ovládání je intuitivní a značně návykové. Nová verze si zaslouží velikou pochvalu. A jsem rád, že Canonical změnili filozofii blíže k uživateli a přestali experimentovat jak s Unity, tak s Mirem. Wayland je už hodně použitelný a do roka, dvou zcela nahradí starý Xorg.

Podrobněji se novinkám v GNOME 3.26 budeme věnovat v samostatném článku.

Vzhled

Defaultně je nastavené téma Ambience a ikony Humanity. Tento vzhled je s Ubuntu už mnoho let, ale samozřejmě není těžké si vzhled upravit dle svého, což ostatně dělám vždy. Mně ty výchozí vzhledy nějak nesedí, zastaralé ikony, zastaralý vzhled GTK i WM. Už z Antergosu jsem si zamiloval ikony Numix Square – hezké, přehledné, jednoduché. K tomu přidám GTK téma United Gnome Ubuntu a téma pro GNOME Shell Ubuntu Touch a vše je konzistentní a sladěné ;)

Nastavení vzhledu