Linux E X P R E S, Doplňky pro Thunderbird XII. – minimalizace záhlaví, nastavení rozšíření a trocha astronomie

Středa, 17. květen 2017 |



Minimalizace záhlaví

Záhlaví podokna zprávy se v Thunderbirdu zobrazuje ve třech řádcích – na prvním je odesílatel, na druhém předmět a na třetím příjemce. Nutno říci, že takové rozložení zabírá příliš mnoho místa, a uživatelé by jistě ocenili poněkud úspornější design.

Výchozí vzhled záhlaví podokna zprávy

Ten Thunderbird nenabídne, ale můžete si nainstalovat rozšíření Compact Header, s nímž to bude hračka.

Nastavení rozšíření Compact Header

Rozšíření se snadno ovládá a poskytuje funkce, které jsou zřejmé. V prvé řadě jde o sbalení záhlaví do dvou řádků – k tomu slouží pole Zobrazit dva řádky v kompaktním zobrazení. Kompaktním zobrazením se přitom rozumí jeden z možných stavů zobrazení záhlaví. Mezi původním vzhledem a kompaktním se přepínáte pomocí tlačítka + v levém okraji záhlaví. To může být v kompaktním režimu jednořádkové či dvouřádkové. Pokud je uvedené pole zaškrtnuté, bude dvouřádkové, pokud není, jednořádkové. Mezi těmito stavy se můžete přepínat i poklepáním na záhlaví – pokud je zaškrtnuto pole Toggle header by double click.

Záhlaví po instalaci rozšíření Compact Header

Záhlaví sbaleno do jednoho řádku

Pole Odkaz v předmětech RSS způsobí, že předmět uvedený v záhlaví RSS zpráv bude klikací. To je samozřejmě velmi výhodné.

Další úsporou místa je zobrazení pouze adresy odesílatele namísto jména a adresy. Tato funkce ale má svá záhadná pravidla, protože někdy se uplatní, jindy ne. Podobně je tomu v případě pole Jednoduchá tlačítka – zřejmě si žádné změny nevšimnete.

Záhlaví může být pro přehlednost zvýrazněno, pokud máte zprávu otevřenou a „zaměřenou“. To znamená, že nejen zprávu otevřete prostým kliknutím na její řádek v přehledu zpráv, ale zároveň kliknete do okna zprávy. Zvýraznění se realizuje tmavší barvou.

Tlačítka v záhlaví také nemusí být orientována způsobem, jaký znáte. Mohou se seřadit vertikálně vlevo či vpravo, nebo nemusí být zobrazena vůbec. To řeší přepínač Pozice tlačítek v panelu záhlaví.

Nastavení umístění tlačítek v záhlaví

Snadné nastavení doplňků

Toto rozšíření je velmi prosté, o to účinnější. Chcete nastavit svá rozšíření snadno a rychle? Jistě, můžete využít okno Správce doplňků, rovněž lze využít i přístupy k nastavení rozšíření v nabídkách… ale kdo si má pamatovat, kde je jaké nastavení přístupné? Je lepší mít vše na jednom místě.

Slouží k tomu rozšíření Extension Options Menu. Po jeho instalaci jej můžete zkonfigurovat, ale jeho nastavení je velmi prosté. Především abyste měli snadný přístup k nastavení rozšíření, je třeba mít někde přístup k tomuto rozšíření. Ten může být v nabídce Nástroje, anebo jako rozbalovací tlačítko v hlavní tlačítkové liště. Pro rychlou orientaci se rovněž hodí nechat v nabídce zobrazovat ikony. Rozšíření rovněž umožňuje zobrazovat verze jednotlivých rozšíření, ale to asi nevyužijete.

Rozbalovací tlačítko rozšíření Extension Options Menu

Další pole nastavení tohoto rozšíření zřejmě rovněž nevyužijete. Zobrazovat v nabídce rozšíření bez možností konfigurace nemá smysl. Stejně jako zobrazovat v nabídce nekompatibilní rozšíření. Mohla by se hodit funkce otevření stránky daného rozšíření po kliknutí třeba pravým tlačítkem na jeho položku v nabídce, ale tato funkce způsobí pád Thunderbirdu. Využít byste ale mohli funkci Show user disabled items, tedy mít v nabídce i ta rozšíření, která jsou sice nainstalovaná, ale neaktivní.

Možnosti nastavení rozšíření Extension Options Menu

Kult Slunce

Posledním rozšířením, které vám v tomto článku představíme, je Kult Slunce. Třebaže název tohoto rozšíření evokuje ezoterický dojem, jedná se o čistě vědecké rozšíření, které umožňuje sledovat časy východů a západů Slunce a Měsíce a sledování měsíčních fází. Rozšíření má opravdu četné možnosti, ale pro zájemce je přívětivá zpráva, že není nutné jej nijak nastavovat – lokální čas si vezme ze systému, jazykové nastavení rovněž, stejně tak pozici.

Zájemci však i přesto mají možnost rozšíření nakonfigurovat. Slouží k tomu několik záložek v okně Kult Slunce Nastavení (okno je přístupné například prostřednictvím rozbalovacího tlačítka rozšíření Extension Options Menu). Na první vybíráte polohu, a to buď napsáním souřadnic, nebo výběrem míst na zeměkouli.

Nastavení pozorovacího místa

Na druhé pak nastavujete čas a formát času. Krom toho však nastavujete okamžik východu a západu Slunce a okamžik úsvitu a soumraku; vše podle pozice Slunce na obloze. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení, počítat s matematickým Sluncem, které je mimo realitu, není v praxi užitečné. Snad jen v případě nabídky Okamžik úsvitu a soumraku se vyplatí experimentovat podle toho, pro jaký účel chcete časy získat – viz obrázek. Astronomové tak mohou využít zobrazení časů astronomického soumraku.

Nastavení místního času a dalších časových údajů

Na poslední záložce určujete, kde bude k rozšíření přístup (doporučujeme ponechat status bar, tedy ve spodní systémové liště), na jaké pozici tlačítko bude a jaké informace bude zobrazovat vlastní okno kalendáře. Informace, které nepotřebujete znát, například azimut, tak můžete skrýt a nechat zobrazit jen ty, které vás zajímají.

Nastavení přístupu k rozšíření a zobrazovaných informací

Vlastní okno kalendáře stejně jako okno s nastavením je pak přístupné například ze systémové lišty či jiného umístění, které jste zvolili – konkrétně v systémové liště je třeba na ikonu kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat si jedno z oken, které si přejete zobrazit. Většinou to určitě bude Kalendář.

Kalendář východu a západu Slunce a Měsíce