Linux E X P R E S, GNOME 3.24: vydání pro ty, kteří ponocují

Asi nejviditelnější novinkou pro uživatele v GNOME 3.24 je Night Light, který přináší funkcionalitu RedShiftu zabudovanou přímo do prostředí. Zajímavých novinek je ale výrazně více. Builder se dostává do stavu, kdy dokáže začínajícím vývojářům výrazně usnadnit život. Aplikace Hry zažívá premiéru jako oficiální součást GNOME a stává se opravdu povedenou herní konzolí.

Pátek, 31. březen 2017



GNOME Shell

Nejzajímavější změnou v samotném prostředí je integrace funkce, kterou vývojáři GNOME nakonec pojmenovali Night Light. Mezi uživateli ji nejvíce proslavil nástroj RedShift. Teorie je taková, že standardní záření monitoru obsahuje příliš mnoho modrého světla. To po západu slunce příliš zatěžuje vaše oči a může údajně mít i dopad na kvalitu spánku. Night Light posunuje spektrum vyzařovaných barev směrem k teplejším, což ony problémy eliminovat.

Night Light můžete nastavit v nastaveních displejů. Můžete zapínání a vypínání ponechat zcela automatizované (GNOME si podle vaší polohy zjistí, v kolik hodin je u vás zápas a východ slunce, a funkci zapne nebo vypne) nebo si nastavit vlastní časy. Poté můžete Night Light ovládat i z nabídky uživatele v pravém horním rohu. Pokud je funkce zapnutá, objeví se mezi ikonami půlměsíc. Oproti RedShiftu má výhodu v tom, že funguje jak na X, tak na Waylandu. RedShift funguje pouze na X.

Další novinkou je, že GNOME nyní podporuje spouštění aplikací na přídavné grafické kartě. Pokud máte v počítači dvě grafické karty, např. Intel a Nvidii, prostředí běží na té integrované, ale nyní můžete např. hry spouštět na té přídavné s vyšším výkonem. Tato funkce vznikla v rámci práce na zlepšení podpory duálních grafických karet ve Fedoře, ale nakonec se dostala i do upstreamu.

Lehce přepracován byl panel s upozorněními a kalendářem. Rozvržení by mělo být přehlednější a přibyly informace o aktuálním počasí ve vaší lokalitě.

Nastavení funkce Night Light

Wayland

Wayland byl jedním z hlavních témat posledních několika let. V minulém vydání se dostal do stavu, kdy jej nasadila Fedora jako první velká distribuce a odezva uživatelů byla převážně pozitivní. Hodně z nich říkalo, že si změny vlastně ani nevšimlo, což je velmi dobrý výsledek vzhledem k tomu, že jde o největší změnu v linuxovém desktopu za posledních 20 let. Já osobně používám Wayland na domácím počítači už téměř rok a na pracovním zhruba půl roku a musím říct, že mi dělá minimální problémy. V tomto vydání příliš mediální pozornosti nedostává, protože se holt stává jen nudnou součástí desktopu, která prostě slouží.

I když při běžném používání ani nepoznáte, že už neběžíte na X, ale na Waylandu, pořád ještě nedosáhl funkční parity a vývojáři na cestě k ní opět udělali mnoho práce. Potěšeni budou zejména majitelé tabletů Wacom, protože ty jsou nyní na Waylandu plně podporovány.

Flatpak

Flatpak sice není součástí GNOME, ale v poslední době se stává klíčovou technologií pro distribuci aplikací z GNOME. Od posledního vydání GNOME vyšla verze 0.8, která by měla mít dlouhodobou podporu a která se dostala do všech velkých distribucí. Z nových funkcí je pro uživatele asi nejpodstatnější to, že v instalačních souborech aplikací lze odkazovat na potřebné běhové prostředí a uživatel jej nemusí instalovat dodatečně. Vše proběhne v jednom kroku.

Přibylo také aplikací, které jsou pro Flatpak zabalené. Distribuce Endless OS, která používá upravené GNOME, už používá pro instalaci a běh aplikací pouze Flatpak. Svou cestu si nachází také do KDE, které už nabízí své běhové prostředí a zabalené některé aplikace. Přibyla také podpora pro Flatpak grafickém správci aplikací KDE Discover.

Nová verze Flatpaku potěší také majitele karet od Nvidie. Nyní totiž mohou provozovat aplikace využívající OpenGL na uzavřených ovladačích. 

Nastavení

Před několika vydáními byla oznámena změna rozhraní Nastavení. Aby se na něj mohlo definitivně přejít, je potřeba, aby se změnily všechny moduly, z kterých se Nastavení skládá. V současném došlo na jeden z největších – Tiskárny. Jak můžete vidět na obrázku, nové rozhraní vám nabízí informace o každé tiskárně v přehledné formě. Nového rozhraní se dočkal také modul Účty on-line a Uživatelé. Ještě několik modulů ovšem chybí (např. Zvuk, Podrobnosti, Síť,…), takže k dokončení a přepnutí na nové rozhraní asi nedojde ani příští vydání.

Nové nastavení uživatelů v praxi

Vylepšené ikony

V případě ikon sází GNOME na postupnou evoluci. Místo přechodu na nějakou zcela novou sadu ikon sází na postupné zlepšování a zatraktivnění ikon v té současné. Tentokráte to nejvíce poznáte hlavně v případě Nautilu. Ten má novou, modrou ikonu. Modernějšího vzhledu se dočkaly také ikony složek a typů souborů. Jednou z věcí, kterých si můžete na nových ikonách všimnout, je odstraněné přehnané stínování. Už prostě není v módě.

Vylepšené ikony

Zvyšující se rozlišení monitorů tlačí na to, aby i grafika byla ve větším rozlišení, proto GNOME posunuje maximální rozlišení i výchozí sady ikon na 512x512.

Ukázka změn v ikonách

Aplikace

Recepty

Premiéru v GNOME si odbyla aplikace Recepty. Hodně lidí se ptá, proč vzniká aplikace na něco, na co už existují desítky webových stránek. Odpověď je jednoduchá: jedná se o hobby projekt dlouholetého přispěvatele do GNOME a GTK+ Matthiase Clasena, který na ní zkouší různé nové technologie v GTK+, a protože jeho koníčkem je vaření, udělal aplikaci zrovna o vaření.

Nicméně aplikace má oproti webům s recepty pár zajímavých vylepšení. Je jím především režim pro vaření, který vám ukazuje v jednotlivých krocích instrukce a pokud se jedná o krok, který má určenou délku (např. pečení v troubě), nabídne vám aplikace odpočítávání s časem podle receptu.

Recepty lze jednoduše nainstalovat z Flatpaku. Existuje verze také pro macOS. Asi největší nevýhodou pro našince je to, že recepty zatím nejsou přeložené z angličtiny.

Recept na míchané tofu

Hry

Aplikace Hry se objevila už v minulém vydání jako technologická ukázka. Od té doby dospěla natolik, že se stala součástí vydání. Její ambicí je nabízet jednotný přístup ke všem možným hrám. Umí tedy spouštět ty nainstalované v systému nebo přes Steam. Slouží ale také jako emulátor pro běh her ze starých konzolí. Nově přibyla podpora her pro Game Boy, NES a SNES.

Software

Správce aplikací Software se také dočkal řady vylepšení. Vývojáři zapracovali zvláště na podpoře pro Flatpak, která byla v předchozí verzi pouze základní. Software nyní umí pracovat se soubory .flatpak, .flatpakref a .flatpakrepo. Díky verzi Flatpaku 0.8 umí také automaticky doinstalovat potřebné běhové prostředí, takže instalace aplikace pro Flatpak je tak otázkou opravdu jen několika kliknutí. Tato funkcionalita byla backportována již do Fedory 25 a z vlastní zkušenosti můžu říct, že už funguje opravdu pěkně.

Vývojáři také zapracovali na rychlosti startu a seznam nainstalovaných aplikací nově ukazuje, kolik místa ta která aplikace zabírá na disku.

Web

Prohlížeč Web je v posledních několika vydáních jednou z nejaktivněji vyvíjených aplikací. Ani tentokrát neudělali vývojáři výjimku a zaměřili se primárně na bezpečnost a soukromí. Jako třeba Firefox nebo Chrome vás nyní Web upozorní na to, že odesíláte heslo nezabezpečeně. Ve výchozím stavu je zapnutá ochrana proti sledování, což blokuje většinu reklamních systémů. Web vám nově taky umožňuje vymazání dalších dat, která si stránky ukládají na disk, nejen cookies (např. webSQL, disk cache apod.). Takovou možnost nenabízejí ani zavedené prohlížeče.

Pracovalo se také na uživatelské přívětivosti. Web standardně nezobrazoval adresní řádek jako textové pole, ale pouze adresu jako text v header baru. Na textové pole se proměnila až po kliknutí. To sice bylo nápadité, ale plno nových uživatelů vůbec netušilo, že adresní řádek mohli vůbec upravovat. Web tak začal zobrazovat textové pole vždy jako ostatní prohlížeče. Prohlížeč vám v nové verzi umožňuje záložky opatřovat značkami, což má zlepšit jejich organizaci. Napravo karet stránek je tlačítko, které zobrazí popover se seznamem všech otevřených stránek, což je při jejich větším počtu výrazně přehlednější.

Popover s otevřenými stránkami

Builder

Nové vydání Builderu, IDE pro vývoj GNOME a GTK+ aplikací, už pokrývá celý proces vytváření aplikace. Když si Builder spustíte, můžete si vybrat, že chcete dělat aplikaci pro GNOME a jazyk, v kterém ji budete psát. Builder na základě toho vytvoří kostru projektu. Když jste s aplikací hotovi, Builder vám umožňuje export jedním kliknutím do Flatpaku, který můžete rovnou distribuovat uživatelům. Nově integruje také nástroj Valgrind.

Fotky

Největší aplikací Fotky je přechod na GTKFlowBox, který nabízí rychlejší, plynulejší a flexibilnější zobrazení mřížky fotek. Musím říct, že načítání a procházení fotek je opravdu znatelně rychlejší. Kromě toho umí také nově zobrazovat informace o místě pořízení fotografie, pokud jsou k dispozici, a rozšiřuje možnosti pro úpravy fotek.

Důvodem, proč zatím Fotky nejsou výchozí aplikaci na správu fotografií ve Fedoře (a myslím, že u jiných distribucí to bude podobně), je, že stále postrádají import z foťáku. V době, kdy ale většina uživatelů fotí na mobily a zrcadlovky začínají nabízet přenosy přes wifi nebo Bluetooth, je o tuto funkci čím dál menší zájem. Tak to možná za vývojáře vyřeší čas.

GTK+

V této verzi se poprvé projevilo rozdělení vývojového cyklu GNOME a GTK+. GNOME 3.24 je totiž postavené na GTK+ 3.22.10. To je vydání z dlouhodobou podporou. Vývojáři už ale pilně pracují na GTK+ 4. Ve frameworku za posledních pár měsíců přistálo hodně velkých změn a proto není čtvrtá generace připravená k použití. Jak se trochu ustálí, tak některé aplikace v GNOME ji možná začnou používat ještě před vydáním stabilní verze, která je plánovaná za zhruba dva roky. Jestli nová generace GTK+ najde své využití již v podzimním vydání, je zatím ve hvězdách.

Lokalizace

Rozhraní desktopového prostředí a aplikací je jako už tradičně přeloženo do češtiny ze 100 %. Překlady dokumentací jsou na 98 %. Stejná čísla jako minule. Popravdě už se není moc kam dál posouvat. Slovenština se zase o kousek posunula a dostala se u překladů rozhraní na 99 %. Dokumentace ale i nadále zůstává na 1 %. Celkově je GNOME přeloženo alespoň z 80 % do 39 světových jazyků.

Na co se těšit

Virtualizační nástroj Boxy by měl přinést podporu RDP. Pracuje se také na možnosti přímého přístupu virtualizovaného systému k dedikované grafické kartě. To by mělo přinést výrazný nárůst grafického výkonu a možnost pracovat s náročnými 3D aplikacemi nebo hrát ve virtualizovaných Windows na Linuxu.

Prohlížeč Web přinese synchronizaci záložek a nastavení skrze službu Firefox Sync. Přibýt by měla také funkce HTTPS Everywhere.

Možná už v další verzi se objeví nová aplikace GNOME Usage, která by měla nahradit GNOME Monitor. Kromě klasických funkcí jako sledování vytížení sítě, CPU a paměti má za cíl sledovat také spotřebu a jak se na ní podílí jednotlivé procesy.

Asi ještě ne v další verzi, ale výraznější změny by se po několika klidných vydáních měl dočkat také GNOME Shell. Designéři experimentují se zrušením dashe, kde se zobrazují oblíbené a právě spuštěné aplikace. Přehled o spuštěných aplikacích by měly lépe poskytovat náhledy otevřených oken a část Činností zobrazující spouštěče aplikací by měla být předělaná tak, aby jako první nabízela pohled, kde si může uživatel spouštěče nejpoužívanějších aplikací naaranžovat podle své chuti. Pokud bude chtít zobrazit všechny nainstalované aplikace, bude mít k dispozici tlačítko, které zobrazí popover s abecedně seřazenými aplikace. Podobně, jako to funguje na Androidu. Jedná se ale zatím pouze o experimentální design, na kterém se může ještě hodně věcí změnit nebo který se může nakonec i zahodit.