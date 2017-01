Linux E X P R E S, Programovanie v jazyku C++: Cyklus while (1)

Re: Programovanie v jazyku C++: Cyklus while (1)

Né, while (name[i] != NULL) nepomůže. Poblém je, že std::string může obsahovat nulový byte, na začátku, uprostřed, nakonci, prostě kdekoliv. Ta podmínka říká "vem znak na pozici i a zkontroluj, jestli není nulový". To není stejné, jako se zeptat "je i platný index řetězce". Pokud v cyklu nehledáte první nulový byte v řetězci, ale účelem je iterovat přes všechny znaky řetězce, tak správné řešení s použitím cyklu while je porovnat index i s velikostí řetězce - např. while (i != name.size()), nebo while (i < name.size()).



Co se týče typu proměnné i, funkce std::string::size() vrací hodnotu typu std::string::size_type, což je typedef na std::size_t. To je neznaménkový číselný typ shopný pojmout, v tomto případě, hodnotu maximální délky řetězce. To s typem int zaručené nemáte a může přetéci. A přetečení znaménkového typu pak vede k nedefinovanému chování (popř. definovaného implementací při přetečení při konverzi neznaménkového typu na znaménkový). Proto správně je např.



std::size_t i = 0;

while (i < name.size())

{

// dělej něco se znakem name[i]

++i;

}



Samozřejmě použitý for-range cyklu by bylo hezčí, ale článek je o cyklu while:



for (char c : name)

{

// dělej něco se znakem c

}