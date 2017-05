Linux E X P R E S, Programovanie v jazyku C++: Podmienka switch-case

Pátek, 12. květen 2017 |



Podmienka switch-case

V článku sme si okrajovo ukázali podmienky s pomocou konštrukcie switch-case. Táto konštrukcia je síce menej používaná ako podmienka s konštrukciu if-else, ale niekedy je jednoduchšia a ponúka intuitívnejšiu možnosť hlavne vtedy, ak máme nejakú premennú a máme o nej rozhodnúť, akú ma hodnotu. Okrem predstavenia všeobecnej konštrukcie switch-case si predstavíme aj pár zaujímavých príkladov, ktoré môžu byť zaujímave pre začiatočníkov.

Samotná zjednodušená deklarácia podmienky switch-case je nasledovná:

switch (premenná) { case hodnota premennej: blok kódu … break; case hodnota premennej: blok kodu … break; … … ... defaulf: blok kodu }

Konštrukcia default sa vykoná vtedy, ak všetky ostatné možností nenastali.

1. program: Zahrievacie kolo na switch-case podmienku.

#include <iostream> // hlavičkový súbor using namespace std; // priestor mien int main() // hlavná funkcia main { cout << "Prave si otvoril hudobny program. Prosim zvol od 1 do 7 aby som ti pustil pesnicku!

"; int volba = 0; cout << "Tvoja volba: "; cin >> volba; if (volba <=0 || volba >= 8) // ošetrenie vstupu { cout << "Nepovolena operacia, koncim, goodbye"; return 0; } switch (volba) // podmienka cez konštrukciu switch-case { case 1: cout << "Beethowen"; break; case 2: cout << "Mozart"; break; case 3: cout << "Bach"; break; case 4: cout << "Wagner"; break; case 5: cout << "Brahms"; break; case 6: cout << "Shubert"; break; case 7: cout << "Verdi"; break; } return 0; }

Výsledok programu:

Prave si otvoril hudobny program. Prosim zvol od 1 do 7 aby som ti pustil pesnicku! Tvoja volba: 2 Mozart

2. program: Pohni svojím panáčikom!

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Ukazem ti magiu, pohnes s panacikom!

"; cout << "Tvoja aktualna pozicia je v strede stvorca.

"; cout << "*****

"; cout << "*****

"; cout << "**+**

"; cout << "*****

"; cout << "*****

"; cout << "

"; char volba; cout << "Zvol pohyb: w - hore, s - dole, a - dolava, d - doprava

"; cin >> volba; cout << "

"; if (volba != 'w' && volba != 's' && volba != 'a' && volba != 'd') { cout << "Ajeje nepovolena operacia! Koncim!"; return 0; } switch (volba) // tu ideme pohnúť panáčikom { case 'w': cout << "*****

"; cout << "**+**

"; cout << "*****

"; cout << "*****

"; cout << "*****

"; break; case 's': cout << "*****

"; cout << "*****

"; cout << "*****

"; cout << "**+**

"; cout << "*****

"; break; case 'a': cout << "*****

"; cout << "*****

"; cout << "*+***

"; cout << "*****

"; cout << "*****

"; break; case 'd': cout << "*****

"; cout << "*****

"; cout << "***+*

"; cout << "*****

"; cout << "*****

"; break; } return 0; }

Výsledok programu:

Ukazem ti magiu, pohnes s panacikom! Tvoja aktualna pozicia je v strede stvorca. ***** ***** **+** ***** ***** Zvol pohyb: w - hore, s - dole, a - dolava, d - doprava a ***** ***** *+*** ***** *****

3. program: 3-bitový konvertor aj s použitím aj konštrukcie default

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Som program 3-bitovy konvertor, ktory zmeni cislo na 3-bitovu podobu.

"; int volba; cout << "Zvol cislo od 0 do 7: "; cin >> volba; if (volba < 0 || volba >= 8) { cout << "Nepovolena operacia takze papa"; return 0; } cout << "Po konverzii zadaneho cisla: "<<volba<<"

"; switch (volba) { case 0: cout << "000

"; break; case 1: cout << "001

"; break; case 2: cout << "010

"; break; case 3: cout << "011

"; break; case 4: cout << "100

"; break; case 5: cout << "101

"; break; case 6: cout << "110

"; break; default: cout << "111

"; } return 0; }

Výsledok programu:

Som program 3-bitovy konvertor, ktory zmeni cislo na 3-bitovu podobu. Zvol cislo od 0 do 7: 7 Po konverzii zadaneho cisla: 7 111