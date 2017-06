Linux E X P R E S, Účetnictví v Linuxu v roce 2017

Pondělí, 26. červen 2017 |



Oblast účetnictví (ať již klasického, tedy podvojného, nebo daňové evidence) je ze softwarového pohledu poměrně specifická. Programy musí implementovat (nebo se o to aspoň v maximální míře snažit) přesně to, co požadují právní předpisy. A jak je u nás zvykem, změny v legislativě jsou velmi časté a mnohdy je na jejich implementaci velmi málo času.

Například zákon o daních z příjmů se za dobu své existence, tedy od ledna 1993, změnil už 115x. Přitom na podobu účetního softwaru má vliv nejen celá řada zákonů, ale i různá vládní nařízení, vyhlášky a dokonce i pouhé provozní řády státní informačních systémů nebo různé specifikace formátů.

Proto neexistoval žádný svobodný účetní software přizpůsobený české legislativě. Programy vzniklé v jiných státech nelze přímo použít, do jejich adaptace nebo tvorby úplně nového softwaru se nikdo moc nehrnul.

Možná si někdo vzpomene na jistý pokus pod názvem LinKonto. Kde je mu dnes konec...

Ani v oblasti proprietárního softwaru pro Linux to nebylo nijak skvělé, do značné míry i z historických důvodů, protože některé účetní programy mají silné kořeny ještě v dobách systému DOS a jejich verze pro Windows jsou jen jejich mírnými modernizacemi.

„Cloud first“

Ovšem situace v roce 2017 je do značné míry jiná, než jaká byla například před 10 lety. Mnoho firem má dnes hesla jako „cloud first“, tedy že programy běží „v cloudu“. Obvykle se tím rozumí model SaaS (software jako služba), kdy se data ukládají do různých úložišť na serverech nebo i skutečných serverových cloudech, přičemž aplikace běží buď klasicky na klientském počítači, nebo je dokonce webová (a běží tedy ve webovém prohlížeči).

Tento trend se nevyhnul ani oblasti účetnictví a dalšího podobného softwaru. U webových aplikací to znamená, že pokud nejsou závislé na konkrétním prohlížeči nebo nějaké v něm nainstalované technologii (vzpomeňme třeba kontroverzní Národní elektronický nástroj, jenž má sice webovou klientskou aplikaci, avšak založenou na technologii Microsoft Silverlight), běží všude, bez ohledu na operační systém.

Proto lze takové účetnictví bez problémů provozovat i v Linuxu a navíc prakticky odkudkoliv. Cloudové řešení má samozřejmě i své stinné stránky, například závislost na (dostatečně rychlém) internetovém připojení nebo odevzdání dat do moci cizího subjektu. To už musí každý posoudit sám, zda se touto cestou vydá. Podívejme se nyní na pár cloudových účetních řešení, která jsou k dispozici.

Nabízí různé tarify, od základního zdarma (jen fakturace, max. 5 kontaktů), až po tarify s přístupem přes API, napojením EET, sestavování daňových přiznání, mobilními aplikacemi atd. Tento software je určen jen pro daňovou evidenci, podvojné účetnictví neumí. Jeho hlavním účelem je fakturace a vše okolo.

Toto už je zcela plnohodnotný účetní systém, zvládající jak daňovou evidenci, tak i účetnictví. Také zde je k dispozici více tarifů, od základního zdarma. Software lze úspěšně integrovat jak se zmíněným iDokladem (pokud ho někdo používá k fakturaci a chce u něj zůstat, přestože iÚčto má samozřejmě fakturaci také), tak i s populárním Fakturoidem.

Práce v cloudové aplikaci iÚčto (snímek z výukového videa)

Opět plnohodnotný účetní systém (dříve známý jako HELIOS One), tentokrát se třemi tarify (základní je zdarma). Škála funkcí je zatím oproti iÚčtu užší, ale nové postupně přibývají. Hlavním specifikem je výrazné rozlišení rolí – účetní má k dispozici jiný pohled (vhodný pro účtování) než podnikatel či manažer (důraz na přehled nejdůležitějších informací).

Programy přímo pro Linux

Kdo chce mít data u sebe a nechce být závislý na internetovém připojení, sáhne po programech, které běží přímo na počítači, případně v lokální síti. Tedy v tomto případě po účetním softwaru pro Linux (nebo multiplatformním, ale běh na Linuxu musí být jednou z možností).

Tady situace zůstala stejná jako před lety. K dispozici jsou pravděpodobně jen dva programy.

Tento software, původně známý jako WinStrom a později jako Flexibee, má architekturu klient-server a obě části (klientská i serverová) běží kromě jiného i v Linuxu. Data se ukládají do databáze PostgreSQL. Řešení je modulární a platí se podle toho, co všechno chcete využívat. Úplný základ je zdarma, a to nejen pro daňovou evidenci, ale i účetnictví.

ABRA Flexibee v Linuxu

Také tento software ukládá data do databáze PostgreSQL, ale je čistě linuxový. Má velmi omezenou (na počet záznamů) verzi zdarma, dále jsou k dispozici verze pro jednoho uživatele a jednu firmu, více uživatelů a jednu firmu, resp. více uživatelů a více firem. Bohužel poslední vydaná verze je z ledna 2016, takže těžko může obsahovat aktualizace podle změn legislativy (a že jich pár bylo). Navíc je otázka, zda je program vůbec dále vyvíjen (na webu nejsou vidět známky aktivity).

Jedná se o informační systém pro zakázkovou činnost, obsahující kromě jiného i moduly pro účetnictví a související činnosti (fakturaci, evidenci majetku apod.). Platí se podle zvolených modulů; verze zdarma k dispozici není, lze si objednat demoverzi (po vyplnění dotazníku) nebo trial verzi (s tištěnými manuály a za poplatek). Data se ukládají do open-source databáze Firebird.

Běh programů přes Wine a další

Poslední možností je spouštění programů pro Windows. Možnosti jsou v zásadě tři: Wine, PlayOnLinux a CrossOver. První dvě jsou běžnou součástí linuxových distribucí, PlayOnLinux je v podstatě Wine s konfigurační nadstavbou. CrossOver je placená obdoba od firmy CodeWeavers.

Účetní programy pro Windows lze takto v Linuxu provozovat s větším či menším úspěchem. Mohou fungovat bez problémů, s různými problémy (například nefungují náhledy dokladů, vazby mezi roky apod.), nebo nemusejí fungovat vůbec. Situace se může lišit jak podle verzí programů, tak podle verzí příslušné technologie. Proto je třeba tuto cestu považovat za vysloveně nouzové řešení.

Program Helios Red běžící v Linuxu prostřednictvím Wine

„Není nad to“, když chcete například na poslední chvíli sestavit kontrolní hlášení k DPH a program si usmyslí, že nebude fungovat. Pokud si nedá včas říct, bude vás to stát pár desítek tisíc na automatické pokutě.

Shrnutí

S rozvojem cloudových řešení se podstatně rozšířila škála možností účetních prací v Linuxu. Na druhou stranu, komu cloud nevyhovuje, není na tom o nic lépe než dříve. I když je alespoň pozitivní, že nějaké programy přece jen k dispozici jsou.