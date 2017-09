Linux E X P R E S, Zorin OS 12.2: Linux s tváří Windows 10

Zorin OS 12.2: Linux s tváří Windows 10

Jirka

K tomu přechodu Win => Lin (už jsem to psal různě a víckrát):



velmi doporučuji



1) dual boot



2) ukládání dat nezávisle na OS, tedy vytvoření vlastní stuktury adresářů někde na zvláštním disku nebo alespoň jeho části. S výhodou lze použít NTFS partition, protože pro Win je to nativní filesystem a Linux díky ntfs3g nemá problém. Obráceně (přístup z Win na nějaký linuxový filesystem) to už tak optimistické není a zpravidla jde pouze o čtení...



Provozuju to tak léta a lepší způsob neznám.