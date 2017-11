Linux E X P R E S, Spolupráce SUSE a SAP (SUSECON 2017)

Firma SUSE podepsala smlouvu o spolupráci se seskupením SAP. Díky ní se SUSE OpenStack Cloud a SUSE Enterprise Strorage staly základními částmi SAP Cloud Platform. Seskupení SAP a SUSE spolupracují již 18 let na společném řešení problémů v IT infrastruktuře. 

SUSE poskytne zákazníkům služby pro běh podnikových aplikací, jež umožní spravovat, analyzovat a shromažďovat informace všech typů. Prezident společnosti SAP Cloud Platform a hlavní technologický pracovník SAP Björn Goerke spolupráci ohodnotil jako významnou: „Jsme velice potěšeni, že se v datových centrech SAP aktuálně využívá spolehlivé, výkonné a velmi spolehlivé open-source řešení od SUSE, ať už pro správu, ukládání důležitých dat podniku, či správu virtuálních strojů.“

Björn Goerke (zdroj: video SAP Community)

Společnost SAP také certifikovala technologii SUSE pro správu clusterů, která nabízí vysokou dostupnost a běží na technologické platformě SAP NetWeaver, což umožňuje transparentní aktualizaci jádra SAP NetWeawer. SUSE nyní začala podporovat i systémy SAP NetWeaver 7.4 0 a vyšší, jež jsou součástí produktu SUSE Linux Enterprise for SAP aplication.

SUSE Enterprise Storage

Jedná se o inteligentní softwarově definované úložiště využívají technologii Ceph. Jeho hlavní výhodou je možnost změny infrastruktury firemních úložišť, jež se může průběžně měnit dle nároků podnikání a množství dat.

Přečtěte si o nasazení technologie Ceph v poštovním řešení TelekomMail firmy Deutsche Telekom.

SAP Cloud Platform

SAP Cloud Platform je služba nabízená seskupením SAP, nese zkratku PaaS (Platform-as-a-Service). Pomáhá podnikovým zákazníkům efektivně snižovat náklady, jelikož platí pouze za to, co využívají. Dále jim umožní shromažďovat , analyzovat a využívat informace všech typů. Také jim umožní snazší přizpůsobování a zlepšování se a pomůže jim při optimalizaci a integraci IT v podniku bez údržby a investice do vlastního hardwarového vybavení.

SAP HANA nad technologiemi SUSE může běžet i na strojích IBM Power (foto Lukáš Jelínek)

SUSE OpenStack Cloud

SUSE OpenStack Cloud je platforma automatizovaného cloud computingu, jež může firmám pomáhat rychle rozdělovat a snadno spravovat snadno dostupné soukromé hypervisorové cloudy. Aktuální verze se nazývá OpenStack Newton.

Očekávání

Od spolupráce SUSE a SAP se očekává velmi vysoká úroveň spolehlivosti, škálovatelnost a extrémní výkonnost. Dle slov Thomase Di Giacomo (ředitele technologie SUSE) společnost SUSE úzce spolupracovala se SAP tak, aby SUSE OpenStack Cloud a SUSE Enterprise Storage byly dodávány společně se SAP Cloud Platform.

Thomas Di Giacomo (foto Lukáš Jelínek)

Společné zájmy mají společnosti již dlouho a neustále se prohlubují, poněvadž SUSE Linux Enterprise Server je již dlouho prioritní platformou pro běh aplikací SAP na operačním systému Linux. Mimo jiné SUSE spolupracuje také s Cloud Foundry Foundation, s níž sdílí vizi Kubernetes, open-source systému pro automatizaci, správu a zavádění kontejnerových aplikací, který byl původně navržen Googlem a poskytnut nadaci Cloud Native Computing Foundation. Podporuje řadu kontejnerových nástrojů, jako je například Docker, technologie Cloud Foundry a kontejnerů. Cíl SUSE je stále neměnný: zůstat nejlepším poskytovatelem hotových open-source řešení pro běh služeb a aplikací ve firemním prostředí.

Abby Kearns, ředitelka Cloud Foundry Foundation (foto Lukáš Jelínek)