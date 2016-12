Linux E X P R E S, Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

No a to je celé. Je to jen o tom si srovnat očekávání s realitou a ujasnit si, co člověk chce. Vyhne se tak rozčarování a bude spokojeným uživatelem i těch "nestabilních" distribucí.

Kolem Linuxu už se pohybuju skoro 10 let a za tu dobu pozoruji, že po každém vydání běžné linuxové distribuce se internetová fóra zavalí nespokojenými uživateli, kteří si stěžují, že se nepovedl upgrade, že nejde to nebo ono. Tento článek píšu, abych vám ušetřil rozčarování. Prozradím vám sladké tajemství. Existují pouze čtyři stabilní desktopové distribuce: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Desktop, Debian Stable a s hodně odřenýma ušima Ubuntu LTS. A i tyto distribuce mají na začátku své mouchy. Všechny ostatní distribuce pak balancují kompromis mezi stabilitou a nejnovějším softwarem, někdy lépe, někdy hůře. Nicméně i takové distribuce lze spokojeně používat. Jen si musí člověk srovnat očekávání s realitou a stanovit si upgradovací strategii, tedy kdy naskočí do rozjetého vlaku nového vydání. Za ty léta jsem si zformoval čtyři strategie:

Juraj

Odpovědět Odkaz ad: "Prozradím vám sladké tajemství. Existují pouze čtyři stabilní desktopové distribuce: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Desktop, Debian Stable a s hodně odřenýma ušima Ubuntu LTS."



Hmm, to je vec názoru, u toho Ubuntu by som trochu pochyboval. Čo je to vlastne desktopová distribúcia? Je ňou povedzme Puppy? Ak áno, tak so stabilitou to u nej bude oveľa lepšie ako u väčšiny zmienených. Ak nie, pečo? Obsahuje všetko, čé bežný desktopový užívateľ potrebuje. Taký PCLinuxOS tiež nie je na tom horšie, čo sa stability týka a tých distribúcii je teda oveľa viac.

ivanm

Odpovědět Odkaz Podle mne je desktopova kazda distribuce...pouzivam Linux nekdy od Redhat 7 a at nainstaluji cokoli, staci si dodat programy ktere potrebuju a pak uz je mi celkem jedno jake distro bezi pod kapotou.

otula

Odpovědět Odkaz > "Existují pouze čtyři stabilní desktopové distribuce: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Desktop, Debian Stable a s hodně odřenýma ušima Ubuntu LTS"



To je pokus rozpoutat flame war? :-D

Pokud mi po každé (každodenní) aktualizaci systému po několik let všechno funguje, ani jsem nikdy neskončil s panickým kernelem, lze říct, že používám stabilní linuxovou distribuci? Pokud ano, prosil bych do výše uvedeného seznamu připsat Arch Linux ;-)

Jiří Eischmann

Odpovědět Odkaz Stabilní distribuce je relativní pojem. Pro mě je stabilní distribuce ta, kde je opravdu minimum regresí a prošla tak důkladným testováním, že se v ní nenacházejí věci, které rozbíjí "user experience", a jsou tedy bez problémů použitelné a bezpečné pro jakéhokoliv uživatele. A to se podle mých zkušeností týká jen oněch tří. U Ubuntu LTS je to s hodně odřenýma ušima, hlavně hned po releasu to je ještě s hodně ostrými hranami.



Je sice pěkné, že jsi spokojený s Archem, ale sám musíš uznat, že podle této definice do kategorie stabilních dister nespadá. Už to, že člověk musí číst update notes, aby věděl, co všechno se mu může při updatu rozbít, jej z té kategorie z principu vylučuje. Re: Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

otula

Odpovědět Odkaz Ono je to, Jirko, takové relativní. Někdy v roce 2005 jsem si nainstaloval Ubuntu - byla kolem něj spousta humbuku, tak jsem si říkal, že bych svůj oblíbený OS mohl zkusit konečně nasadit na desktop. Byl jsem docela spokojen - věci, které se pár let předtím složitě řešily, najednou fungovaly samy. Po pár měsících jsem chtěl jeden pěkný den udělat upgrade distra - chtělo to po mně opsat šíleně dlouhou větu o tom, že jsem si vědom toho, že se jedná o rizikovou operaci, no a skončilo to naprostým fiaskem, kdy se systém po upgrade dostal do fatálního stavu. Nasadil jsem tedy Arch a neměl jsem od té doby problém...



Jo, člověk by si měl číst, na co ho to upozorňuje, pokud musí něco provést násilím, tak se mrknout na webové stránky, co se děje, ale všechno pak funguje spolehlivě a bezproblémově. Kdežto když u jiných distribucí člověk nemusí číst nic, ale jednoho pěkného odpoledne se mu to náhodou celé sesype, je to možná horší.



Jinak samozřejmě chápu, jak to s tou stabilitou myslíš, jen chci naznačit, že distribuce, na kterou kdekdo plive jak je "nestabilní", může být v reálu stabilnější, než ty, které si na tom zakládají. Re: Re: Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Petr Ježek

Odpovědět Odkaz Tak pod tohle se podepíšu jen s tím, že já jsem na Archu osmým rokem po letech s Mandrake/Mandrivou. S množstvím problémů na fórech Fedory, Ubuntu či OpenSuse mi nepřijde moudré hovořit z principu o stabilní desktopové distribuci - ta na rozdíl od serverové nedává smysl, neboť desktop je předmětem častých změn. Proto Debian Stable na serverech a na desktopu co komu libo (Archu ani rolling Mintu se nebát, ale být obezřetný).

Rovano

Odpovědět Odkaz K tomu čtení bych přidal ještě release notes. To taky spousta lidí nečte a pak se diví i 3 měsíce po nasazení.

Rovano

Odpovědět Odkaz Tedy 3 měsíce po vydání.

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Těším se, až budu patřit mezi mazáky a nebudu muset každou prkotinu řešit přes forum, ale naopak tu a tam s něčím i píchnout. V každém případě současný stav je takový, že jsem se od března vždycky vrhl na nejnovější verzi (ubu) a problémy, které nastaly, byly způsobeny mnou. Při korektní instalaci bylo vše myslím OK. Akorát na mě dosud neustále vylézá aport s chybovými hláškami... hlavně v ubu, ne tolik v kde. Ale není to tak strašné. A KDE občas zamrzá.



Ostatní distribuce nejsem s to vůbec posoudit. Mám sice na virtuálu openSUSE, vlastně teďka Mint, ale na takové hraní zase moc času nemám.



Se samotným prostředím jsem celkem spokojený, až na pár otravných detailů, spíš mám velkou absenci užitného softu. Pomůže buď wine a nebo prostě musím utéct do widlí. Bohužel jsem neobjevil ani nějaký rozumný linuxový program na konverzi multimediálních formátů... myslím něco na způsob FormatFactory.



U linuxu, myslím hlavně KDE, jinak oceňuju ohromné možnosti přizpůsobení, i bez znalosti skriptovacích příkazů.

Radovan Kopča

Odpovědět Odkaz Paradoxne debian testing je podľa mňa stabilnejší ako Ubuntu LTS, ja som si ho pekne nainštaloval, dal si xfce, dokompiloval dáky software, a nerobím ani updaty balíkov,mám verzie od inštalácie, nevravím, že keby som updatoval tak sa nič nepokazí, ale to sa môže všaďe, preto je stabilita tak relatívna, ale ja mám pokoj, všetko mi ide ako má, nemám žiaden problém, čo sa o ubuntu povedať nedá, ale to sú osobné skúsenosti, s konkrétnym HW a SW, takže to nieje univerzálne, ja by som povedal tak, keď nájdeš distro kde ti všetko ide a si spokojný, nerob zbytočne updaty.

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Mimochodem z článku mi připadá, jako by většina linuxových distribucí byla šíleně nestabilní. Tento dojem získávám i při čtení četných komentářů. Je opravdu linux tak nestabilní? Jak je to v porovnání s řekněme windows 7?



Kdesi, patrně zde v komentářích, jsem četl poznámku, že po instalaci linuxu (a myslím, že to byla narážka konkrétně na ubu) je třeba, aby nastoupila pulírovací četa a dala ho do pořádku... no, je to tak, aby ubu bylo použitelné, musí uživatel na něm hodně zapracovat. Nevím, jak je to jinde, ale já bych ubu (ani s kde) jen tak novým uživatelům nedával. Podle mě jde pořád o systém pro fanoušky, kteří si rádi hrají a objevují. V práci mám vyložený opak, tam nikdo hravý není a kolegy a šéfy je strašně těžké za léta přinutit aspoň k tomu, aby zálohovali svá data (vzdal jsem to). Jakmile jim něco nefunguje tak, jak jsou zvyklí, jsou příšerně, příšerně protivní až odporní :-) na druhou stranu bych se smál, až bych se za břicho popadal, kdyby někdy byli donuceni toho tučňáka nakonec používat :-) ale bylo by to pro mě utrpení :-((



Závěrečná poznámka. Všiml jsem si, že určitá míra přizpůsobitelnosti a ochoty experimentovat a taky trochu riskovat roste úměrně s výší znalostí uživatele. U mých kolegů a šéfů je znalost na bodu mrazu, takže podle toho to vypadá.

A druhý můj "zákon": Míra nezdravého zaujetí roste nepřímo úměrně se snižující se úrovní znalostí. Čím méně znalý daný uživatel je, tím víc je zaujatým. Pozitivně a negativně.

Rovano

Odpovědět Odkaz Mohl ses zeptat přímo na fóru na všechno. Ne postupně tu.

Apport se dá vypnout nebo ho rovnou odinstaluj. Jeho idea byla, že se nahlásí víc chyb. To se stalo. Ale taky je tu víc lidí, co kvůli němu nadávaj. A přitom stačí jej oddělat.

KDE zamrzá? Taky pořešíme. Ale venku mrzne. Nemá to tak být? ;-)

Lukáš Klimek

Odpovědět Odkaz Ubuntu e hodně pokazilo od verze 11.10, kdy nastoupilo nějaké nové GNOME prostředí.

Zkusil jsem ještě 12.04 s KDE, ale po problémech s hibernací jsem to odstranil z disku a zkusil openSUSE 12.1. Po problému s instalací ovladače grafické karty systém šlape jak hodinky.

Nějaký čas u openSUSE vydržím, jednalo se o příjemné překvapení, že distribuce může být i relativně stabilní. V případě UBUNTU se člověk musí bát, co se zase pokazí po stáhnutí jen aktualizací. U openSUSE proběhnou aktualizace a vše pracuje spolehlivě nadále.

Fred Brooker

Odpovědět Odkaz pokud se aktualizacemi někdy něco pokazilo, tak to byly aktualizace z PPA, nikoliv samotný OS

Fred Brooker

Odpovědět Odkaz Jsem na Ubuntu již 4. rokem a vždycky počkám na verzi .1 - a pak nejsou žádné problémy, proto nechápu ty "odřené uši". Autor to prostě nepoužívá a směřuje k flamewaru...

Jiří Eischmann

Odpovědět Odkaz Ano, oproti těm třem zbylým jmenovaným je Ubuntu LTS jen s odřenýma ušima. RHEL, SLED a Debian Stable jsou mnohem konzervativnější distribuce, které mají řádově více testování než Ubuntu LTS. To je prostě fakt. Ubuntu má oproti nim zase jiné výhody, ale stabilita to není. Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Rovano

Odpovědět Odkaz Viz to, co jsem napsal níže v diskuzi.

Některé distribuce používají roky starý software. Už z podstaty věci je tomu tak, jak píše Jirka.

Fred Brooker

Odpovědět Odkaz opravdu se mi nelíbí, když se snaží autor používající Fedoru kritizovat jiné distribuce Linuxu, ničemu tím nepomůže... :(

Vlastimil Ott

Odpovědět Odkaz V klidu, Jirka není jen náš "autor", je to linuxový profesionál a můžu tě ujistit, že velmi dobře zná i další (nejen) linuxové systémy. Zkus zapátrat, kdo také psal knihy o Ubuntu, například. Re: Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Rovano

Odpovědět Odkaz Autora sleduji od jeho dětských let s Linuxem, a přestal být nestranný. To je můj názor.

Jeho zásluhy nepopírám.



"momentálně pracuje ve společnosti Red Hat jako manažer pro spolupráci s univerzitami a komunitou a je Fedora ambasadorem pro ČR. "



Ono to ani jinak nejde asi... Re: Re: Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Michal

Odpovědět Odkaz Souhlasím.

Vidím to u nás ve firmě. Každý musí na veřejnosti chválit naše produkty a kritizovat konkurenci.

Nestranný nemůže být, ale myslím, že je to rozumný člověk. Re: Re: Re: Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Rovano

Odpovědět Odkaz Ano. Přesně. Re: Re: Re: Re: Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Jiří Eischmann

Odpovědět Odkaz Pánové, já si na nestranného nehraju, ale docela by mě zajímalo, kde v tomto článku velebím produkt, který propaguju, tedy Fedoru, a kde haním tu konkurenci?

Překvapivým zjistěním pro mě také je, že se nejvíc ozývají uživatelé Ubuntu, jehož LTS verzi jsem zařadil mezi ony 4 stabilní distribuce. Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Rovano

Odpovědět Odkaz Já Ti nevím. Když ho čtu v odstupu pár dní, mám pocit, jako by to byl úplně jiný článek. :-) Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Kdyby to byl můj článek, mrzelo by mě, že se neřeší jeho obsah a podstata věci, ale nějaká údajná zaujatost.



No, naštěstí na našem webu k takovým útokům třeba vůči mně nedochází :-) Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Jiří Eischmann

Odpovědět Odkaz 1. Ubuntu jsem používal 5 let a jak píše Vlasta, dokonce jsem byl spoluautorem knížky o Ubuntu, tak si troufám tvrdit, že o Ubuntu něco vím.

2. Nechápu, z čeho jste vyčetl, že kritizuju ostatní distribuce. Já jsem nasadil docela přísné kritérium na stabilitu a to IMHO plně splňují jen RHEL, SLED a Debian Stable a částečně Ubuntu LTS. Ubuntu je na tom stabilitou +- stejně jako ostatní běžné distribuce, ale na LTS si dávají trochu více záležet, proto si myslím, že aspoň částečně do toho výčtu patří. Povšimněte si, že třeba Fedoru jsem do toho výčtu nezařadil. Nevím tedy o jaké kritice to mluvíte ;) Re: Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Rovano

Odpovědět Odkaz To splňuje skoro každá věc, co se nechá uzrát. Otázkou je, jak moc člověk vidí pod pokličku, aby věděl, kdy to venku na vzduchu vyzraje. Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Rovano

Odpovědět Odkaz Co čekáš od někoho, kdo se přidal k odboji ;-)

Petr Valach

Odpovědět Odkaz Prosím čtenáře, aby se zdrželi osobních útoků, jak jsem měl možnost Jirku poznat, je tím posledním, kdo by si něco takového zasloužil.



Rovanovi děkuju, forum otravuju jen s věcmi, které mě opravdu tíží, a to nějaký delší čas.

Jirka

Odpovědět Odkaz Článek v podstatě "objevuje" něco, co je jasné odjakživa - totiž to, že všechno je třeba vyzkoušet a odladit, než se to stane spolehlivým. Tím spíš to platí pro záležitost tak složitou, jako je operační systém...



Pouze zblbělost dnešní doby ("stále něco nového", "půl roku? - to je strašně starý, to zahoď" a podobné zrůdnosti) dokázala už prakticky vychovat celou novou generaci, která pouze spotřebovává, skoro nic neumí a skutečně "myslí" výše popsaným způsobem.



Je to dobře vidět na všech možných linuxových fórech, kde se co půl roku (perioda vypouštění nových verzí) stále dokola objevují stejné nářky, stesky, blebleble... Je to vidět i u mobilních telefonů, digitálních fotoaparátů, aut....a asi u miliónu dalších věcí.



Rozumný uživatel (nejen) Linuxu se chová přesně tak, jak popisuje autor. Neboli neočekává stabilitu dříve než po měsíci, já osobně to mám vyzkoušené spíš na ten půlrok. Dříve lze novou verzi používat samozřejmě také, ale s plným vědomím toho, co dělám (případně můžu pomoct odhalovat chyby tím, že je hlásím do příslušného systému). Toto chování usnadňují distribuce s dlouhou dobou podpory ((x)buntu LTS, openSUSE s repozitáři Evergreen apod.). Škoda jen, že to není víc rozšířené; takové Windows lze beze změny verze a přitom s aktualizacemi používat mnohem déle.



Na druhou stranu přechod na novou verzi u Linuxu je výrazně jednodušší, než u Windows. Pokud mám /home na samostané partition, zachovám ho a po nové instalaci systému v podstatě jen přidávám chybějící programy a dolaďuju nové prostředí. Přešel jsem takto před několika dny z openSUSE 11.4 na 12.2 (tedy s vynecháním meziverzí) během několika hodin - a to mám systém opravdu plný všeho možného...



Jsem na openSUSE už léta, prakticky jsem přestal používat Windows (mám přitom x jejich koupených licencí). Nestěžuju si, jsem spokojený. Nečekám ale zázraky a "modré z nebe", jsem vděčný za to, co jsem dostal zdarma a co všechno mi to umožňuje.

Qk

Odpovědět Odkaz U nas ve firme, se postupne prechazi z win na linux - prvne mohl kdo chtel a ted postupne s novymi notebooky prichazi RH. Kdo potrebuje ke sve praci windows tak je muze mit virtualne.



Ja delam v unixovym tymu a z naseho tabora jsou pozitivni ohlasy, obcas se nejakej problem najde, ale jsou to drobnosti.



Zato v tabore widlackych adminu nefunguje vubec nic - neustale nadavaji, neustale maji neresitelny problemy...



Pritom tam maji to stejny, co nas tym a i stejnej hardware...



Jestli to zkratka neni jen o pristupu

Petr

Odpovědět Odkaz Ze seznamu stabilních distribucí vám vypadl Slackware :^)

Petr

Odpovědět Odkaz Na poměrně starém netbooku (8,9") mám už od vydání Ubuntu 10.04 LTS. Zkusil jsem i Ubuntu 12.04, ale vrátil se zpět. Důvodem není nestabilita, nýbrž hardwarové nároky. Nikdy nic nespadlo, netbook je možná už rok zapnutý nebo v režimu spánku. Před Ubuntu jsem používal Mandrivu, byla méně stabilní.

pedro

Odpovědět Odkaz To je sice pěkné a pravdivé, ale míjí to pokročilý rozměr celého problému. Mezi těmi "nestabilními" distribucemi jsou ještě rozdíly v A) míře a rozsahu testování před vydáním, B) v ochotě "vedení" dané distribuce zařadit do vydání poslední (tj. neotestované a potenciálně nestabilní) novinky z upstreamu, C) v rozsahu distribučního patchování, úprav a nástrojů.



Uvedu příklady z vlastní zkušenosti k již diskutovaným distribucím. Arch je jistě výborná distribuce, ale minimálně v době po odchodu Judd Vineta se zkrátila doba pobytu balíků v repozitáři testing, což vedlo k zhoršení stability celého systému.



Fedora sice testuje více, ale díky své ochotě testovat a nasazovat nové věci si programově zanáší do systému nestabilní novinky.



Ubuntu je většinou konzervativnější než Fedora, ale s mnohem větším rozsahem vlastních úprav a tedy i příležitostí ke vzniku chyby, která je unikátní pro tuto distribuci.



Většina budoucích spokojených uživatelů si prostě nevystačí s Debianem Stable nebo podobnými. Pak přichází ke slovu zvážení dalších kritérií. Zůstanu-li u velkých a již diskutovaných distribucí, tak potravní řetězec je z mých zkušeností [nejméně stabilní] - Arch - Fedora - Ubuntu - openSUSE - [nejstabilnější]. Říkám to s vědomím, že stabilita je relativní a některá vydání se prostě nepovedou.

Petr Valach

Odpovědět Odkaz A co když jsou distribuce "provázané", resp. jsou forkem jiné? Třeba Linux Mint? Znamená to tedy, že obsahuje víc chyb než Ubuntu?



Omlouvám se, že se tak hloupě ptám, vím o tom kulový. Re: Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Jiří Eischmann

Odpovědět Odkaz Linux Mint je IMHO z 99 % Ubuntu, podíváme-li se na počet stejných balíčků v repozitářích. Výhoda Linux Mintu je právě v tom, co zmiňuji v tomto článku. Vychází zhruba měsíc po Ubuntu, tedy v době, kdy už jsou ty nejhorší problémy vyřešeny. Je tedy z principu o krapet konzervativnější a stabilnější. Otázka druhá je ten jejich vlastní software. Osobně si myslím, že co se týče stability, nebude to žádný zázrak. Často tam implemetují funkce dost živelně. Když forkli Nautilus, přidali tam hromadu patchů z komunity, tyto patche ale byly odmítnuté upstreamem často proto, že problémů s nimi byla plná bugzilla. Když bylo do Fedory přidáno MATE, jedno z hlavních prostředí Mintu, některé jeho komponenty vedly statistiky ABRTu, který odchytává a hlásí pády. Re: Rukověť spokojeného uživatele linuxového desktopu

Jiří Eischmann

Odpovědět Odkaz To je, myslím, dobře vystihnuté. Fedora je v některých ohledech stabilnější než Ubuntu, ale občas tam přistane novinka, která to sráží, v současnosti třeba nová Anaconda. Ubuntu je v poslední době taky dost testované, ale ta jejich delta oproti upstreamu je fakt velká a to se musí sakra blbě udržovat.

martin

Odpovědět Odkaz Podla toho co tu citam, je najlepsie linux nepouzivat, na nic sa nehodi, nieto pren software, je nestabilny (okrem par vynimiek, ktore zas popru v diskusii ostatni). Tak neviem asi mam zvlastny hardware a pouzivatelia co maju nainstalovany linux (dokonca starsia generacia) mi neavizuju problem... Tak kde soudruzi z ndr udelali chybu?

Marvin

Odpovědět Odkaz Já bych trochu polemizoval s tím SUSE. Zpravidla s ním mívám víc problémů, než s Mintem.

Jinak článek odpovídá i mým zkušenostem byť v porovnání s autorem zhruba polovičních (Lnx je mým hlavním systémem cca 5let).

Patrik Šíma

Odpovědět Odkaz Volím ještě konzervativnější strategii, minimálně rok od vydání. Nemůžu si dovolit ztratit celý den řešením chyb.