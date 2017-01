Linux E X P R E S, Ubuntu MATE 16.04 na Raspberry Pi

Pátek, 27. leden 2017 | | známka 1,00



Ubuntu MATE

Ubuntu MATE 16.04 v úpravě pro Raspberry Pi je linuxovou distribucí, založenou nikoli na Ubuntu Snappy, ale na normálním Ubuntu, určeném pro platformu ARM. V jeho prostředí MATE poznají zkušenější linuxoví uživatelé staré dobré GNOME 2. Jeho hardwarové nároky jsou o něco vyšší než u PIXELu, kterým je vybavený Raspbian.

Ubuntu MATE startuje pomaleji a také nechá méně operační paměti aplikacím. Jeho užívání je ale velmi pohodlné, především pro uživatele přivyklé prostředí Windows. Stejně jako u Raspbianu je práce se zvukem, ethernetem a s bezdrátovými technologiemi plně funkční ihned po prvním spuštění.

Základní výbava distribuce se nijak neliší od standardního Ubuntu MATE pro PC a nemá smysl ji zde příliš rozebírat. Zmiňme se alespoň o Firefoxu 50.1.0, LibreOffice 5.1.4.2 a multimediálním přehrávači VLC 2.2.2 a souborovém manageru Caja 1.12.7, které mají uživatelé k dispozici hned po instalaci.

Na rozdíl od poněkud konzervativního Raspbianu mají tedy uživatelé k dispozici mnohem novější verze známých programů. Ani při doinstalování různých aplikací nečekejte žádná nepříjemná překvapení. Pro nepříliš zkušené uživatele je navíc dobrou zprávou, že většinu možných nastavení systému najdou podobně jako u Windows v přehledném Ovládacím centru.

Další přidanou hodnotou je podpora hardwarové akcelerace videa v přehrávači VLC. Není nutné ji nijak složitě zprovozňovat, ale postačí přepnutí výstupu videa ve VLC na ovladač OpenMax IL. Nutno dodat, že pokud potřebujete akcelerovaně přehrávat formáty MPEG 2 a VC1, nezbývá než dokoupit licence a vložit příslušné klíče do souboru /boot/config.txt na paměťové kartě.

Velmi doporučuji přidat na Panel Ubuntu MATE aplikaci Sledování změny frekvence CPU.

Kliknutím na ni můžete snadno nastavit hodnotu Performance, která z lehce ospalého Raspberry Pi udělá mnohem ochotněji reagující stroj. Téhož docílíte s trvalým efektem nastavením několika parametrů v souboru /boot/config.txt .

Kancelářský počítač

Práce v LibreOffice byla stejně jako u Raspbianu velmi příjemná a rychlá. Úzkým místem je pouhý 1GB operační paměti Raspberry Pi. Proto zde platí o objemných obrázcích totéž, co bylo napsáno v hodnocení Raspbianu. Zaplnění paměti se u Ubuntu MATE projevuje o něco zrádněji. Nedochází k postupnému zpomalování běhu, ale chod aplikací a celého prostředí je krásně plynulý až do okamžiku, kdy se celá operační zaplní.

Pak nezbývá než čekat, než se systém vzpamatuje. Někdy nezabere nic jiného, než reset počítače. Do jisté míry by mohl pomoci swapovací oddíl, ale to by vyžadovalo instalaci operačního systému nikoli na paměťovou kartu, ale na připojený externí disk. Ještě bych měl dodat, že přístup ke složkám umístěným na síti (pomocí Samby) funguje v souborovém manageru Cajo dle očekávání naprosto bez problémů.

Multimédia a Internet

Základním prohlížečem není Chromium, ale Firefox. Prohlížení stránek je v něm celkem příjemné a plynulé. To ovšem bez větších výhrad platí, jen když si doinstalujete některý z doplňků pro blokování reklam. V opačném případě začne prohlížení stránek drhnout právě na nich. Co se týče webových aplikací, Gmail funguje nad očekávání svižně. Facebook už je trochu líný. Na rozdíl od Chromia v Raspbianu není přehrávání videa z YouTube v okně zdaleka tak dobré. Videa se poměrně dost cukají a u některých se namísto zvuku přehraje jenom jakési rušení.

V těchto případech doporučuji použít jednoduchý postup, který vyžaduje přehrávač VLC se zapnutou hardwarovou akcelerací. Video nepouštějte přímo v internetovém prohlížeči, ale jenom si zkopírujte jeho URL. Spusťte VLC a z jeho roletového menu vyberte Média – Otevřít síťový proud a vložte připravenou URL do pole na kartě Síť. VLC přehraje video přímo z YouTube v celoobrazovkovém režimu s minimálním zatížením procesoru a se správně dekódovaným zvukem.

Zde je hlavní výhoda Ubuntu MATE. Akcelerovaný přehrávač VLC dokáže přehrát v celoobrazovkovém režimu většinou běžně používaných formátů. Přehrávání filmů je komfortnější než v Raspbianu, kde jste odkázání na z terminálu ovládaný omxplayer.

Shrnutí

Pro roli multimediálního desktopu je o něco vhodnější distribuce Ubuntu MATE, která má podporu hardwarové akcelerace videa k dispozici hned po instalaci. Doladění systému navíc díky Ovládacímu centru zvládnou i méně zkušení uživatelé. Ubuntu MATE ale také citelněji zatěžuje omezené zdroje Raspberry Pi 3, především operační paměť.

To se projevuje jak pomalejším chodem prostředí, tak i aplikací. Proto je těžké stanovit jednoznačného vítěze. Každopádně bych Ubuntu MATE doporučil méně zkušeným uživatelům, kteří by s vyladěním Raspbianu mohli mít potíže. V dalším dílu seriálu opustíme oblast desktopu a podíváme se na Raspberry Pi v roli multimediálního centra.