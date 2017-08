Linux E X P R E S, Raspberry Pi v roli multimediálního přehrávače

Raspberry Pi v roli multimediálního přehrávače

" ... a také chybí hardwarová podpora pro kodek H.265 (HEVC). Toho se možná dočkáme až u některé z dalších verzí Raspberry, ale vezměme to prakticky. Kolik filmů v tomto rozlišení máte na svých discích?"



Upravil bych tuto vetu, chapu ze to bylo myslene k tomu rozliseni 4k, ale H.265 (HEVC) ≠ 4k. Je spousta FullHD videi v H.265, kvalitativne jsou srovnatelna nebo i (subjektivne) lepsi nez v H.264 (*) a zabiraji mensi diskovy prostor.

Pokud Raspberry Pi H.265 neumi, je to video patrne neprehratelny.

A to pomijim ze 4k video muze byt i v H.264 (prve tak byly).

* - jasne, pokud je enkoder debil tak mu nepomuze nic, kdyz si s tim vyhraje (coz chce cas a zkusenosti) a vic co dela tak je vysledek paradni.