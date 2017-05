Linux E X P R E S, EFF: Školní přístroje špehují žáky

Sobota, 22. duben 2017 | | 4 | známka 1,00





Organizace Electronic Frontier Foundation (EFF) provedla průzkum ohledně sledování žáků a studentů prostřednictvím zařízení, která jim školy poskytují. A tvrdí, že se o školácích často shromažďuje velké množství informací, aniž by k tomu dali souhlas rodiče dětí: „Služby vzdělávacích technologií často shromažďují mnohem více informací o dětech, než je nutné, a ukládají tyto informace neomezeně dlouho.‟

Často se ve školách používají přístroje kategorie Chromebook, kde běží systéme Chrome OS propojený se službami firmy Google. Data mnohých aplikací se ve výchozím stavu automaticky ukládají do cloudových úložišť.

V mnoha případech si u EFF stěžovali rodiče, kteří zjistili, že školy masově zapojily jejich děti do využívání e-mailových účtů Google, odesílají jejich fotografie do sociálních sítí a nechávají bez jakéhokoli upozornění sbírat o dětech informace. A co hůř, leckdy se žákům nastavují snadno uhodnutelná hesla (například podle data narození nebo školních identifikátorů) a žáci si někdy svá hesla ani nemohou změnit.