Linux E X P R E S, Jak se obejít bez služeb Google

Re: Re: Jak se obejít bez služeb Google

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz

„Pane Jelínku, díky za užitečný a oči otevírající článek (i když je mi jasné, že pro mnohé ovce je to zcela marné).“



Není zač ;-)



„Fascinuje mě, že i soudruh Bureš má coby představitel státní moci placený z našich daní v systému EET onu zmíněnou velkobráchovskou "službu" - PROČ???“



Tipuji, že v zadání zakázky bylo, že se tam musí dát CAPTCHA. No, a vývojáři v IBM, či spíše subdodavatele, který to realizoval, se vydali cestou nejmenšího odporu a dali tam to, co jsou zvyklí dávat jinam nebo co bylo prostě jednoduché tam dát.