Linux E X P R E S, Doplňky pro Thunderbird X. – překladač e-mailů (1)

Někteří uživatelé by uvítali, pokud by mohli e-mail, který se chystají poslat, rovnou přeložit do jiného jazyka. Anebo naopak, přeložit e-mail, který dostali. Tuto funkcionalitu umožňuje Thunderbird prostřednictvím několika rozšíření. Podívejme se na jedno z nich, zvané S3.Google Translator.