Linux E X P R E S, Systémy pro svobodný NAS

Pěkný článek - díky za něj. Jen bych ještě podotkl, že i u FreeNAS je webové rozhraní přeložené do češtiny, i když na snímku obrazovky zde v článku je použitá anglická verze. Ostatní jsou už zobrazeny v češtině, takže by čtenář třeba mohl dojít k mylnému závěru. Ještě bych zmínil existenci distribucí Rockstor(http://rockstor.com/) a EasyNAS (http://www.easynas.org/) Nakonec, když už je ve článku zmíněna i ne úplně NAS distribuce, mohl by být zajímavý i NethServer (http://www.nethserver.org/)

Spis me mrzi, (i kdyz chapu), ze existuje minimum reseni, ktere by dokazala udelat NAS z jakekoliv distribuce, bez ohledu na filesystem. Rad by sem videl unifikovany GUI pro spravu uzivatelu, nfs, samby, atd. Ted nechci pocitat 'udelej si sam a vystrc to ven pres webmin ', protoze ten opravdu nemusim. U vetsiny NAS distribuci (omw umi novejsi kernely) je trochu opozdily kernel, to pak pri fungovani s Dockerem neni vzdy uplne v souladu. Doplnil bych jeste OpenAttic, Openfiler a zda se, ze XPEnology uz nejak dobu nevydal update

Systémy pro svobodný NAS

mach02

Bylo by přínosné zmínit nároky jednotlivých systémů. Jak požadavky na HW (např. FreeNAS chce 8GB RAM a cítí se dobře v 64 bit prostředí) tak požadavky na uživatele. Sám používám OMV - a webové rozhraní neřeší všecko. Chce to čas od času jít do řádky (a nebo webmina) a doladit si systém - s nebezpečím, že konzistence systému po tomto bude v háji. OMV má svůj vlastní konfigurák - který nezohledňuje co mu potají podhodím do debianu.

I když používám OMV - nedoporučuji to dát do ruky laikovi. (cesta zpět prakticky neexistuje)