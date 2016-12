Linux E X P R E S, Může prodej aplikací uživit distribuci?

Dřív jsem si myslel, že být distribučním kanálem placeného softwaru a zprostředkovávat jeho prodej může být pro linuxovou distribuci zajímavým obchodním modelem a jedním z příjmů, který financovat vývoj. Vývoj v poslední době mě ale přesvědčil, že jsem se s největší pravděpodobností mýlil. Ubuntu je dnes asi jedinou, i když ne první (poprvé s tím přišel Linspire) distribucí, která se snaží tento model rozvíjet. Canonical spustil Ubuntu Software Center , který je klasickým obchodem s aplikacemi, kde lze "pořídit" jak aplikace zdarma, tak za peníze. USC už funguje nějaký ten pátek a možnost kupovat aplikace tam je už dva a půl roku. Není to tedy úplně nová věc. I proto mě dost šokovalo, když jsem viděl prodejní čísla nejpopulárnějších placených aplikací za poslední měsíc . Neprodávanější aplikací se stal StormCloud a stačilo mu k tomu 140 prodaných kopií! K tomu, abyste se dostali do TOP 10, stačilo 20 prodaných kopií. Samozřejmě USC nemůžeme srovnávat s Apple App Store nebo Google Play, kde je řádově více zákazníků, ale Ubuntu má stále odhadem 20 milionů uživatelů a přesto stačilo 20 kopií, aby se aplikace dostala do TOP 10. Koupil si ji jeden uživatel z milionu. Pokud vezneme v úvahu, že průměrná marže distributora v takovém obchodu s aplikacemi se pohybuje kolem 30 % a StormCloud stojí 3 dolary, vydělal Canonical na nejprodávanější aplikaci 126 dolarů . Celkové příjmy z USC se tak dají odhadovat na několik set dolarů měsíčně. To je částka, která nejenže nestačí na nějaké financování vývoje, ale pravděpodobně stěží pokryje i náklady na servery, které jsou pro běh USC potřeba. Jak se tedy zatím ukazuje, prodej aplikací nejenže nedokáže financovat vývoj distribuce, ale pořádně nevydělá ani sám na sebe. Teď je otázka, kde je problém. Opravdu nejsou linuxoví uživatelé zvyklí platit za software? Nebo je to výběrem placených aplikací či silnou konkurencí open-source alternativ? Někteří uživatelé si dokonce stěžují, že nákup v USC je vendor lockin, protože si aplikaci nemůžou přenést na žádnou jinou distribuci. Zatímco, když si ji koupí přímo u tvůrce, můžou ji nainstalovat všude. Je to asi kombinace všech těchto faktorů. Nicméně co si většina lidí neuvědomuje, je fakt, že obchod s aplikacemi není zlatý důl nikde, ani u úspěšných platforem. Podívejme se třeba na takový Apple App Store, který je dnes, co se týče příjmů, jednoznačně nejúspěšnější obchod s aplikacemi. V prvním čtvrtletí tohoto roku činily podle odhadů tržby App Store 1,6 miliardy dolarů. Při marži 30 % to činí hrubý zisk 488 milionů dolarů . To jsou jistě pěkné peníze, ale ne pro Apple. Ten totiž v posledním kvartále vydělal 54 miliard dolarů s hrubým ziskem 21 miliard dolarů. Příjmy z App Store se tedy na celkových příjmech podílejí 3 % a na hrubém zisku dokonce jen 2,3 % . I když je App Store tak úspěšný, je pro Apple pouze velmi okrajovým příjmem. Stále platí, že Apple vydělává především na prodeji hardwaru. Google Play je na tom hůře. Za poslední čtvrtletí jeho příjmy činily odhadem asi 440 milionů dolarů, což pro Google představuje také zhruba 3 % celkových příjmů společnosti a hrubý příjem z Google Play 132 milionů dolarů se podílí na celkovém příjmu společnosti asi 1,5 %. Jak jde vidět, ani pro Google není příjem z obchodu s aplikacemi významný a i nadále platí, že hlavním zdrojem příjmu je vyhledávání a to i v případě Androidu.

Může prodej aplikací uživit distribuci?

peterO

Odpovědět Odkaz Mozno keby tam dali viac aplikacii a hlavne nejake zaujmave tak by sa im viac darilo...npr. hry co su tam su o nicom

jirka

Odpovědět Odkaz Uživatele si Ubuntu nainstalovali protože je Ubuntu zdarma a protože si trvurci myslí ze software má být zdarma.

Takhle nějak se Ubuntu prezentovalo když se snažili k sobě přetáhnout uzivatele od Microsoftu.

Nejhlavnejsi důvod pro většinu lidi k přechodu na Linux je přeci "Je zdarma a legální"

Možná proto si nikdo nechce kupovat něco co má alternativy v aplikacích zdarma.

Re: Může prodej aplikací uživit distribuci?

delve

Odpovědět Odkaz Nesúhlasím. Hlavným dôvodom prechodu na linux nie je podľa mňa to, že je zdarma, ale to, že Windows už ľuďom poriadne pije krv. Okrem toho ľudia, ktorí naň prechádzajú sú v majoritnej väčšine technicky zdatnejší a možnosť si dopodrobna nakonfigurovať linux im vyhovuje viac.

Problémom je skôr ako už bolo spomenuté: jednak malý počet používateľ ubuntu a linuxu ako takého + z toho vyplývajúci malí počet developerov, čo vyúsťuje do úrovne ponuky aplikácii v USC, aká je teraz... Re: Re: Může prodej aplikací uživit distribuci?

Andrej Pavelka

Odpovědět Odkaz O tom malom počte mám chuť pochybovať. Nepovedal by som, že ľudí okolo Linuxu je málo. Na bookoch a PC je síce väčšinou Windows (aj keď aj tam ho už vidno čoraz menej), ale inak je všade inde, kde sa otočím.A tým štatistikám o používaní Linuxu by som tiež neveril, pretože podľa mňa nestíhajú reagovat na aktuálny vývoj. Myslím si, že Linux je oveľa viac používaný ako sa zdá. Počet ľudí, ktorí ho používajú, rastie exponenciálne. Naposledy som ho dal jednému, ktorého počítač ako taký moc nezaujíma, zaujíma ho na ňom hlavne hokej, porno a filmy a celkom si ho pochvaľuje. Linux je rozšírený oveľa masovejšie, ako by sa mohlo zdať.

Vojtěch Trefný

Odpovědět Odkaz Canonical má marži dokonce jen 20 % -- http://developer.ubuntu.com/publish/commercial-software-faqs/



Problém bych taky viděl v tom, že ono přes USC není zas až tak co kupovat. Já osobně jako (dnes už bývalý) dlouhodobý uživatel Ubuntu mám nakoupeno hodně aplikací (většinou her), ale přesto žádnou přes USC. Hry mám především z Humble Indie Bundle, některé přímo od "výrobce" a teď s nástupem Steamu? To už hry přes USC nebude kupovat (skoro) nikdo. Těch pár dalších specializovaných aplikací to těžko vytrhne.



Jako nevýhodu bych viděl i ceny -- co si pamatuji, tak bylo dost běžné, že v USC byla cena vyšší, než "u autora" (časem zlevnil, vymyslel nějakou "akci" atp.).

volani.webnode.cz

Odpovědět Odkaz Zajímavé je, že se tolik vydělává na vyhledávání a reklamách.

volani.webnode.cz

Odpovědět Odkaz A na chudobě a bídě (nerovnosti) se vydělává hold nejlépe - proto dnes u applu hardware.

http://protikapitalu.org/akce/nejsme-stroje/

Re: Může prodej aplikací uživit distribuci?

w4rr10r

Odpovědět Odkaz Naštěstí ti dělníci budou v dohledné době nahrazeni stroji, takže už nebudou trpět pod buržoazními utlačovateli. Re: Re: Může prodej aplikací uživit distribuci?

degres

Odpovědět Odkaz A až tie stroje nahradia aj tých buržoáznych utlačovateľov, nebude čo riešiť :D

Rover623

Odpovědět Odkaz Tak prodej aplikací jako takových zatím nikomu v dějinách nevydělal dost aby se tím dal financovat vývoj systému na kterém to běží a je úplně jedno jestli jde o Apple, Google, Nokii nebo třeba Palm. Nejúspěšnější svého času býval Palm, u něho tvořil prodej aplikací až 10% z celkového čistého zisku. Jenže on ani prodej licencí vás neuživí, pokud nemáte nasmlouvány velké odběry od firem nebo státních institucí. Poidle poslední výroční uzávěrky Microsoftu tvoří prodeje licencí Windows a Office koncovým uživatelům dohromady jen necelých 15% zisku, zbytek se realizuje nákupem licencí od výrobců HW. Pro Microsoft je naprosto klíčové prodat licence Windows výrobcům počítačů, jinak by neprodal skoro nic. Je ovšem pravdou, že open source se stává tak nějak standardem a MS je jedna z posledních firem která lpí na starém způsobu licencování.



Jistou cestu ukazuje Google, který inkasuje z Androidu nejenom za aplikace, ale i za umožnění výrobcům vstup do svého Play. Prostě systém je zdarma, ale když chceš něco navíc zaplať.



Ubuntu si prodejem aplikací rozhodně nevydělá, ale velký potenciál vidím ve vyhledávání v obchodech v Dashi. To totiž dává potencionálním obchodům možnost mířit svou nabídku konkrétně na uživatele. Prostě něco hledáte a systém sám vám nabídne možnost si to někde koupit, to je asi sen každého obchodníka. Aby uživatel dostal až pod nos nabídku jeho produktů aniž by se o ně musel zajímat. O tohle už se léta snaží Google se svojí cílenou reklamou, jenže většina lidí už je reklamou na webech tak otrávená, že to buď blokuje nebo ignoruje. Protože skoro na každém webu to na vás bliká, v tom horším případě to má i zvukový doprovod a v tom nejhorším to dělá oboje a ještě to nejde snadno zavřít (někdy vůbec)

lumpik

Odpovědět Odkaz Já myslím, že je to v tom, že na Linuxu žádní (téměř) platící uživaté nejsou.



Vemte si to takhle:

Kdo chce a může platit, protože je to pro něj třeba výhodné, tak to dělal už na Windows a nemá důvod přecházet na Linux. Takových, ale není většina. Většina si ty okna a sw na "takové to domácí počítačování" prostě nějak upirátí. Případně, pokud jde jen o Windows, je mají za babku v OEM verzi spolu s hardwarem.



No a kdo nechce platit ani to minimum za OEM a chce to mít košér a legální a má na to čas tak si dá tu práci s přechodem na Linux.



Ovšem tím se dostáváme k tomu, že lidé používající Linux na něj často přešli jen pro to aby měli vše legální a nemuseli platit ani to minimum za tu OEM verzi Windows. Od takových se nedá očekávat, že budou ve velkém kupovat jakýkoliv sw.