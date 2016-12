Linux E X P R E S, OwnCloud na Raspberry Pi – aplikace

Pátek, 14. říjen 2016 | | 1 | známka 1,00



Ještě než přistoupíme k aplikacím samotným, bude dobré krátce se zmínit o jejich instalaci. Zahájíme ji klepnutím na symbol „+ Aplikace“ v nabídce ownCloudu.

Aplikace

Nyní stačí vybírat z bohaté nabídky a stiskem tlačítka „Povolit“ instalovat jednotlivé aplikace. V této souvislosti je nutné upozornění, že aplikace můžeme rozdělit do tří základních skupin. V prvé, která se jmenuje „Oficiální“ jsou aplikace vyvíjené přímo komunitou ownCloudu. Tyto aplikace jsou připraveny k produkčnímu použití.

Druhá skupina se jmenuje „Potvrzeno“ a jde o schválené aktivně udržované aplikace, které prošly běžnými bezpečnostními prověřeními.

Poslední a bohužel asi nejpočetnější skupina se jmenuje „Experimentální“ a jde o aplikace, které neprošly bezpečnostním prověřením a které lze tedy instalovat pouze na vlastní nebezpečí. Je nutno dodat, že bezprostředně po instalaci ownCloudu, je seznam experimentálních aplikací skrytý. Jeho zobrazení můžete povolit v nastavení instalace aplikací.

Nemáte-li svůj ownCloudový server dosud nainstalován, můžete se na seznam všech aplikací podívat zde. Je těžké radit, co se týče vhodnosti či nevhodnosti experimentálních aplikací. Na veřejně přístupný server je jistě doporučit nelze, v případě malého „domácího“ cloudu, postaveného na Raspberry Pi bychom nemuseli být až tak přísní. To platí především u osvědčených otevřených aplikací, který jsou pro provoz v ownCloudu pouze adaptovány.

Kontakty

Základem správy osobních informací (PIM – Personal Information Management ) je nepochybně databáze kontatků. V případě ownCloudu je nejlepší volbou aplikace Contacts (Kontatky) v současné verzi 1.4.0. Umí import a export kontaktů ve formátu VCF a také je možné její obsah synchronizovat s mobilními zařízeními pomocí protokolu CardDAV. Je-li váš telefon vybaven operačním systémem Android, je potřeba doinstalovat např. aplikaci CardDAV-Sync nebo CardDAV-Sync free.

Uživatelské rozhraní aplikace Contacts je velmi čistě zpracované, ale máte-li větší počet kontaktů, řádově několik set, pak je běh aplikace na serveru založeném na Raspberry Pi 2 poměrně pomalý. Dle mé zkušenosti pomůže rozdělení kontaktů do několika složek. Rychlost běhu Contacts na Raspberry Pi 3 je citelně lepší, ale pořád je dost prostoru na další zlepšování.

Kalendář

Roli plánovače na vašem ownCloudu nejspíše převezme aplikace Calendar (Kalendář). Uživatelské rozhraní verze 1.4.0 připomíná velkou spoustu dalších plánovacích kalendářů, příjemným překvapením pak je podpora „drag&drop“. Uživatel si může vytvořit libovolný počet kalendářů a kalendáře je též možné mezi sdílet s ostatními uživateli ownCloudu. Je také možná synchronizace s mobilními zařízeními pomocí protokolu CalDAV. Aplikací pro synchronizaci s Androidem je celá řada, jmenujme např. CalDAV Sync nebo Caldav Sync Free Beta.

Pošta

Vezmeme-li v úvahu synergický efekt spolupráce aplikace Contacts (Kontakty) a klienta elektronické pošty Mail (Pošta), vznikne zajímavý systém, který může do jisté míry konkurovat oblíbenému GMailu nebo Outlook.com.

Klient elektronické pošty Mail má totiž přístup ke kontatkům navedeným v aplikaci Contacts a také může přímo vkládat do příloh soubory uložené v datových složkách ownCloudu. Dále lze ocenit zdařilé notifikace (oznámení) při přijetí nové zprávy. Mail má celkově velmi moderní uživatelské rozhraní, ale to je bohužel také zdrojem největší nevýhody tohoto jinak zdařilého programu.

Běh současné verze 0.5.3 aplikace Mail je na serveru založeném na Raspberry Pi 2 velmi pomalý. Do jisté míry pomůže upgrade serveru na výkonnější Raspberry Pi 3. Dle mého mínění je ale mnohem lepším řešením použití alternativního emailového klienta např. RainLoop Webmail, který se vyznačuje citelně nižšími nároky na výkon serveru.

V tomto případě sice jde o aplikaci označenou jako experimentální, ale též jde o osvědčeného webmailového klienta, který je už delší dobu k dispozici mimo prostředí ownCloudu např. na NAS serverech od společnosti QNAP. Měl bych dodat, že RainLoop Webmail umí ve verzi 4.26 stejně jako Mail pracovat s kontakty ownCloudu, ale přílohy umí vybírat pouze z lokálních složek vašeho počítače.

Poznámky

Jednoduchý poznámkový blok je praktickou pomůckou. V případě aplikace Notes (Poznámky) jde opravdu o minimalistické provedení poznámkového bloku a to i přes poměrně vysokou verzi 2.0.2. Jednotlivé poznámky jsou ukládány do textových souborů do složky Notes a jsou tedy přístupné i přímo v aplikaci Soubory a je proto možné je snadno synchronizovat mezi vašimi zařízeními. Zvýraznění nadpisů je možné dosáhnout podtržením pomocí znaku rovnítka nebo pomlčky.

Uživatelé vyžadující větší možnosti formátování mohou sáhnout po alternativní aplikaci ownNote (Notes), která ukládá poznámky do formátu HTML. Jednotlivé poznámky jsou její současnou verzí 1.08 ukládány buď jen do databáze nebo také do samostatných souborů HTML např. do libovolně zvolené složky.

Dále je ownNote zajímavá tím, že je k ní k dispozici stejnojmenná aplikace pro Android. Asi jedinou podstatnou nevýhodu přináší praktická nemožnost provozu se „self signed“ certifiátem. V tom by sice měla pomoci aplikace CAdroid, ale mám vyzkoušeno, že tato pomoc nemusí vždy v praxi fungovat.

Dokumenty

Dnešním ideálem je kancelářský balík zabudovaný přímo do cloudu. Ovšem instalace LibreOffice Online od společnosti Collabora není příliš přímočará a navíc je tato cloudová úprava kancelářského balíku dle mého mínění dosud na začátku vývoje. Proto je výborné, že pro editaci dokumentů, existuje stabilní řešení, které najdete pod názvem Documents (Dokumenty).

Jde o jednoduchý editor souborů typu ODT, který sice umožňuje jen základní formátování dokumentů ale respektuje i ty jejich vlastnosti, které sám editovat neumí. Asi nejzajímavější vlastností aplikace Documents je možnost současné spolupráce několika uživatelů na jednom upravovaném dokumentu.

Dalšími podporovanými formáty jsou DOC a DOCX, jejichž podpora se ale neobejde bez instalace LibreOffice na váš server. Rychlost běhu programu Documents mi připadala vyhovující i na serveru založeném na Raspberry Pi 2. Koneckonců část tohoto textu vznikla právě v aplikaci Documents ve verzi 0.9.2.

Na závěr bych chtěl dodat, že aplikací pro ownCloud je celá řada a v rámci jednoho článku nebylo možné, věnovat se všem, které jsou určitým způsobem zajímavé. Náš malý přehled ale má určitý smysl. Zkusme se zamyslet nad účelností provázanosti datového úložiště z předchozího dílu seriálu, databáze kontaktů synchronizovatelné s mobilními zařízeními, vestavěného webmailového klienta, plánovacího kalendáře, poznámkového bloku a jednoduchého editoru ODT souborů. V minulosti bylo na tomto serveru naznačeno, jak je možné bezbolestně odejít od Google. Myslím, že popis jednoho z možných řešení jste dočetli právě teď.