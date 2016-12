Linux E X P R E S, OpenStreetView: komunitní obdoba Google Street View

Před pár týdny bylo oznámeno spuštění projektu OpenStreetView, který má být komunitní, svobodnou obdobou známé služby Google Street View. Do přípravy obrazových dat se může zapojit každý. Jak to funguje v praxi?

Nový projekt?

Doslova před pár týdny (konkrétně 22. srpna) jsme se dozvěděli o spuštění nového projektu: OpenStreetView. Již název napovídá, že to bude mít něco společného s projektem OpenStreetMap. A opravdu má. OpenStreetView je svobodnou, komunitní obdobou známé služby Google Street View, tedy fotozobrazení ulic a silnic, a má s OpenStreetMap hodně společného.

OpenStreetView (OSV) navazuje fotografická data na mapová data OpenStreetMap (OSM), která se využívají i při pořizování fotografií. Pro odesílání fotodat se využívají uživatelské účty OpenStreetMap. Není to sice (aspoň zatím) tak, že by byla tato fotodata přímo přístupné přes OSM, ale na svém vlastním webu zobrazuje mapu OSM.

Nejlépe je nafotografována (nepřekvapivě) Kalifornie, kde má firma Telenav sídlo

Software využívaný pro OSV však zase tak úplně nový není. Vytvořila ho americká firma Telenav, která stojí i za spuštěním a provozem projektu. Nový je pouze způsob využití, tedy komunitní tvorba fotodat.

Zobrazení ulice v kalifornském městě Campbell (všimněte si rozostřené registrační značky auta)

Podobnou, již zhruba dva roky fungující službou, je Mapillary. Původně v ní byla fotodata licencována pod CC BY-NC (což není svobodná licence), brzy byla ale licence změněna na CC BY-SA.

Jak je to s daty a softwarem

Vytvořená fotodata jsou majetkem svých autorů, ti je do projektu poskytují pod licencí CC BY-SA 4.0 (mapová data v projektu OSM jsou rozšiřována pod starší verzí licence, konkrétně CC BY-SA 2.0). Data se uploadují na servery firmy Telenav, ale díky licenci je má samozřejmě stejnou možnost používat kdokoliv.

Software má licenci GNU LGPL 3.0 a jeho zdrojové kódy najdete na GitHubu. Týká se to všech součástí, tedy webového rozhraní včetně editoru, mobilních aplikací (pro Android a iOS), uploadovacích nástrojů i pluginu do programu JOSM.

Připravovat data může každý!

Projekt je koncipován tak, aby mohl fotodaty přispívat každý, a to co nejjednodušeji. A tím nejjednodušším způsobem je použití mobilního telefonu, který mají dnes skoro všichni a všechny novější modely disponují relativně kvalitním fotoaparátem. Čili si stačí nainstalovat aplikaci (přímo z obchodu Google Play, resp. Apple App Store) a pustit se do díla.

Dá se fotografovat obecně při jakémkoli pohybu po ulicích nebo silnicích. Nejlepší je to ovšem v autě, kde lze telefon upevnit tak, aby zůstával relativně v klidu. V jeho zorném poli by nemělo být nic, co brání výhledu – a to ani předek auta (kapota). U mnohých vozidel je vhodným místem sluneční clona, která se sklopí a telefon se připevní na její přední část (mnohdy tam je pružný pás, pod nějž se telefon vsune).

Nezapomeňte na dokonalou čistotu předního skla! Sebemenší nečistota může působit velmi rušivě, pokud na ni zasvítí sluneční světlo.

Pak už stačí spustit záznam a rozjet se. Aplikace si z GPS bere polohu a přiřazuje ji k pořízeným snímkům. U některých automobilů lze dokonce aplikaci propojit s řídicí jednotkou a zaznamenávat i v tunelech a na dalších místech, kde není dostatečný signál GPS.

Výsledek záznamu

Aplikace umožňuje přímo odesílat zaznamenané fotografie a poziční metadata. Je k tomu potřeba ověřit přístup k účtu OSM. Není nutné ukládat údaje do aplikace, lze se klidně ověřit například i přes OpenID a aplikace si uloží jen session cookie pro svou vlastní relaci. Dat je hodně, odesílejte tedy raději přes běžné domácí připojení, jinak si můžete rychle vyčerpat limit na mobilní data.

Informativní pohled na zaznamenanou trasu

Aplikace sice nabízí možnost prohlédnout si fotografie, ale když to zkusíte, dostanete jen zprávu o tom, že to ještě není implementováno. Interně se data ukládají jako soubory MP4, ale například ve VLC Playeru si ho nepřehrajete (něco tam problikne, ale to je vše).

Začíná upload dat (a za malý okamžik zase skončí

a aplikace ohlásí chybu)

Pokus o upload z aplikace pro Android bohužel skončil chybou. Zřejmě je aplikace ještě hodně „syrová“ a není všechno pořádně odladěno. To se ukazuje i na tom relativně malém množství fotodat, která už jsou veřejně k dispozici – část je pravolevě převrácena.

„Chybička se vloudila“ – takhle to opravdu vypadat nemá

Shrnutí

OpenStreetView je velmi zajímavý projekt, i když pro někoho může být problémem jeho spjatost se soukromou firmou (protože projekt OSM je zastřešen neziskovou organizací OpenStreetMap Foundation). Uspět však může jen tehdy, pokud bude zájem ho plnit fotodaty.

Česko zatím moc zpracováno není

Je jasné, že OSV při použitém způsobu těžko může dosáhnout stejné obrazové kvality jako Google, který používá speciální technologie vytvořené přímo pro tento účel. Na druhou stranu je velkou výhodou snadnost pořizování dat – pokud budou aplikace opravdu fungovat, můžeme se dočkat rychlého a relativně kvalitního pokrytí řady míst. A především ta data budou v souladu s licencí svobodně použitelná – což je to, o co tu jde především.