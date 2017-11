Linux E X P R E S, Doplňky pro Thunderbird XVIII. ‒ přidávání poznámek a komprimace příloh

Re: Re: Re: Doplňky pro Thunderbird XVIII. ‒ přidávání poznámek a komprimace příloh

Jirka

Hmm...



Tak to já coby dnes už letitý linuxák, ovšem odkojený krátce DOSem a pak dlouze Windows jsem nejraději, když nemusím zdvihnout ruku z myši ;-)



No a textové editory beru ve stejném duchu: tedy to, co bylo už v DOSu, pak Notepad a všechny jeho filosofické následníky (dnes tedy Kate, Kwrite apod.). Nano v konzoli by snad šlo, ale jen opravdu v nouzi. Když už konzole, tak Midnight Commander a jeho editor mcedit (Norton je prostě nesmrtelný).



Když jsem jednou otevřel třeba Vim, tak mě málem odvezli ;-) Ale chápu, že na takovém IBM 360 s teminálem 2250 to jinak nešlo a zvyk je železná košile ;-)