Linux E X P R E S, GNOME 3.22: Flatpak přichází na scénu

Martin

> Red Hat nemá 90 % příjmů od americké armády, to je naprostý nesmysl.

Opravdu? Pokud je to "naprostý nesmysl" tak to jistě dokážate podložit čísly/argumenty. US Army je nepochybně velmi významný zákazník Red Hatu. Kolik procent příjmu Red Hatu generuje, se předpokládám, můžeme oba pouze dohadovat.



> Zákazníky bez jejich svolení jmenovat nemůžeme, takže vám žádný příklad neposkytnu.

O nic takového jsem Vás nežádal a nežádám.



> Existuje ale řada "case studies", kde to svolení máme a jsou veřejné.

Ani na "case studies" jsem se neptal.



> Máme docela tvrdá data, co se týče Fedory. Fedora Workstation s GNOME se podílí

> na celkových staženích asi 80 %, zbylé desktopy mají zhruba 10-15 %.

Opět odpovídáte na to, na co jsem se ptal. Totiž jaký procentulní podíl má Gnome Shell mezi všemi desktopovými prostředími používanými na GNU/Linuxu. V neposlední řadě jak si na tom stojí s porovnání s XFCE, MATE a Cinnamonem.



> Počet přispěvatelů do projektu sice nemusí přesně kopírovat zájem o projekt

> ze strany uživatelů, nicméně přispěvatelé jsou generovaní z uživatelské základy,

> takže pokud se ta propadne, musí se to zákonitě projevit i na počtu přispěvatelů.

GNOME Shell má nesrovnatelně lepší finacování a Red Hat platí spoustu vývojářů.



> Pokud se podíváte na statistiky open-source projektů na openhub.net, zjistíte,

> že GNOME má dnes z linuxových desktopů zdaleka nejvíc přispěvatelů.

Ani na počet přispěvatelů "open-source projektů na openhub.net" jsem se neptal.



> Kdyby opravdu nastal takový odliv uživatelů, jak tvrdíte, za těch 5 let, co

> GNOME 3 existuje, by se to na počtu přispěvatelů projevilo.

Fajn, zkuste to doložit čísly.



> Ale to už jsme zase u anekdotální argumentace a ne u tvrdých dat.

Ano, seriózní argumentace velmi málo a "tvrdá data" žádná.



Zkusím to ještě jednou. Jste jako PR reprezentant firmy Red Hat schopen/ochoten zveřejnit statistiku a procentuální vývoj za posledních 6 let? Tj. od roku 2010 kdy byl necitlivě ukončen vývoj GNOME2 a necitlivě zasahováno do GTK knihoven proti vůli velké části uživatelské základny?



1. Procentuální podíl GNOME2 na poli všech desktopových prostředí, před přechodem na Gnome Shell?

2. Vývoj procentuálního zastoupení uživatelů XFCE, MATE, Cinnamon, Gnome Shell v letech 2010-2016?

3. Pro koho je Gnome Shell vyvíjen? Nejen z vaší odpovědi to vypadá výhradně na korporátní klientelu. Myslím, že by to mělo být jasně specifikováno, protože info na gnome.org dávno neodpovídá realitě, spíš je to přesně naopak:

"GNOME 3 is an easy and elegant way to use your computer. It is designed to put you in control and bring freedom to everybody. GNOME 3 is developed by the GNOME community, a diverse, international group of contributors that is supported by an independent, non-profit foundation." ;-(